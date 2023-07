La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará mañana con el análisis del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, en una cita con presencia de exfuncionarios nacionales y fiscales de Estado de diferentes provincias.

Las audiencias de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se retomarán a partir de las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa. También asistirán el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias concurrirán fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, el 6 de julio último, donde se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

La comisión resolvió además que se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

Si bien también había sido citado Maqueda para ese día, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan "provisionalmente" a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

"La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social", aseveró Gaillard, quien dijo que "él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho".

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.

En el transcurso de la reunión, se dispuso también, a pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade, que se incorpore como prueba documental "un video donde Frigerio reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la ciudad de Buenos Aires", durante una entrevista en el programa "A dos voces", de TN.