Los precandidatos de Juntos por el Cambio para la Jefatura de Gobierno porteña, Martín Lousteau y Jorge Macri, protagonizaron un nuevo round de cruces y chicanas, esta vez con las vías del ferrocarril Sarmiento como disparador. El exintendente de Vicente López había propuesto, en el marco de sus promesas de campaña, construir un viaducto para aliviar el tránsito en los cruces a nivel de Flores, Caballito y otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Para el senador radical, la idea no sólo es inviable”, sino que además volvió a cruzarlo por la cuestión del domicilio: “Nunca fue a Flores, sólo podría decir eso desde un desconocimiento muy profundo”, le espetó. Pero la jugada le salió mal: el propio Horacio Rodríguez Larreta –quien levantó dos viaductos de los trenes San Martín y Belgrano– salió a defender la propuesta del postulante de su partido.

“Se puede hacer por arriba muy buena parte de la traza”, dijo el alcalde porteño. Y detalló: “Entras por General Paz. Hasta que no pasas la autopista tenés que ir a nivel, creo que son una o dos barreras, a la vuelta de San Cayetano. Y después de la autopista, subís. Está bueno porque en la rampa tenés que tener tierra pública y están los terrenos ferroviarios de Liniers. Hacés 800 metros adentro de la Ciudad ya estás arriba”. “En lo central tiene razón Jorge Macri”, aseguró.

Lousteau se había tomado muy enserio el debate, al punto que posteó una opinión de sus equipos técnicos en materia de transporte, en la que se se calificaba al hipotético viaducto como “una montaña rusa” que afearía la Ciudad. También remarcó que pese a "la vorágine de la campaña electoral" se debe "mantener la seriedad en las propuestas" y "evitar defraudar a los ciudadanos con proyectos inviables".

La munición gruesa del radical contra su rival en la interna se basa en la idea de que Jorge Macri no conoce la Ciudad, algo en lo que insistió durante el lanzamiento de su candidatura hace dos semanas, cuando lo acusó de haber cruzado la General Paz por mera especulación electoral. “Nuestros equipos técnicos conocen la Ciudad, no es que estaban en otro distrito (por Vicente López) y vinieron recién ahora”, había dicho. “¿Cuántas veces me va a decir lo mismo, 125?”, fue la contestación en su momento del primo del expresidente, en referencia al pasado de Lousteau como ministro de Economía de Cristina Kirchner.

"Lo escuché hablar de qué es lo que hay que hacer con el Sarmiento y la verdad que es un error. Se ve que no ha caminado lo suficiente por Flores para entender que no se puede hacer eso que él pretende", dijo Lousteau respecto del viaducto del Sarmiento.

Otro que salió a defender a Jorge Macri fue el actual secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff. “La propuesta de Jorge Macri para realizar el viaducto es concreta, necesaria y 100% realizable. Es un mega proyecto que incluso tenemos hoy en la Ciudad y que, sabemos, le cambiará la vida a miles de vecinos”, dijo y de paso disparó contra Lousteau: “discutamos ideas sin golpes bajos ni chicanas, Martín”.

Lo que estuvo ausente durante todo el debate, de todos modos, fue que el Sarmiento, en principio, debía ser soterrado, una obra postergada durante décadas y cuya última postergación llegó en 2018, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri, quien congeló toda la obra pública a partir de aquél año luego del acuerdo con el FMI.