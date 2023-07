Fiel a su estilo, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales tensionó aún más la crisis social y política que enfrenta su provincia, ya en escalada por los descuentos en los salarios a docentes que se pliegan a las medidas de fuerza, al amenazar con expropiar la sede de la UBA en Tilcara.

"Los de la Universidad de Buenos Aires, que están acá en Tilcara, esos son los que incentivan con los cortes, no son todos. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Ponían camionetas para llevar. Todos esos están cometiendo delitos. Todos esos van a tener condena. Todos esos van a tener problemas (...). Yo ya hice una presentación a la UBA, si no contestan vamos a expropiar", aseguró Morales, precandidato a la vicepresidencia de la Nación por Juntos por el Cambio, en declaraciones al Canal }7 de Jujuy.

El Sindicado de docentes de la UBA (FEDUBA - CONADU) tachó estas declaraciones de "violentas y antidemocráticas". Gabriela Gresores, cuarta vocal de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, anunció en la conferencia de prensa de la Multisectoral jujeña realizada ayer, que las y los educadores se plegarán al paro de 24 horas anunciado por todas las fuerzas sindicales jujeñas para mañana jueves.



Las declaraciones de Morales se suman al profundo malestar de les educadores jujeñes del nivel inicial y primario. A esas franjas docentes se les descontaron días de paro en sus haberes de junio y todavía hoy desconocen el criterio que utilizó el Ministerio de Educación para hacer estas quitas. En la Mesa Técnica celebrada el lunes, la Asociación de Educadores de la Provincia, gremio que nuclea a la docencia de esos dos niveles, pidió explicaciones a les representantes de esa área de gobierno jujeño. No hubo respuestas, por lo que ADEP anunció que hará una presentación judicial para que les devuelvan los porcentajes descontados. Les docentes de estos niveles siguen con la medida de fuerza y se plegarán al paro de mañana jueves.

Entre las medidas que continúan en la provincia, que incluye cortes de ruta, ayer hubo dos marchas en San Salvador, al mediodía y a la noche. La del mediodía fue para repudiar los descuentos. "Prohibido rendirse", "La docencia resiste", declamaban las banderas en esta movilización. "¿Quién se ha robado todo el litio?", cantaron reversionando un popular hit de "La Mona" Jiménez. Al llegar a la Casa de Gobierno las y los educadores permanecieron enfrentados al vallado policial levantando los carteles y otros con la leyenda "Arriba los salarios, abajo la reforma". Luego realizaron un abrazo simbólico a la sede del gobierno jujeño, siempre bajo la mirada atenta de la policía. Marcharon las y los trabajadores públicos nucleados en ADEP y la Agrupación 9 de Abril, de trabajadores de la educación del Partido de los Trabajadores Socialistas de Jujuy, y también educadores independientes. Apoyaron la protesta del mediodía docentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

"No cobro un millón de pesos y me descontaron alrededor de 70 mil (pesos) según el último recibo de sueldo", mencionó un educador. "Me descontaron cerca de cien mil pesos por los días de paro", dijo otra docente. En la marcha de ayer, educadoras del nivel primario e inicial exhibieron sus recibos de sueldos. En copias ampliadas de los recibos mostraron que el sueldo básico de un maestro de grado jornada simple es de $62,334, también la desproporción entre los items de la grilla que aportan al sistema de jubilaciones y quienes no lo hacen.



Claudia Suárez, delegada escolar de ADEP, recordó que muchos docentes, amenazades por las declaraciones del titular del gobierno jujeño, "regresaron a las aulas el 26 de junio". El 23 de junio el gobernador Gerardo Morales aseguró que no descontaría los días de paro a quienes regresaran a clases a partir del lunes 26. Sin embargo, incluso a quienes acataron la medida, se les aplicó el descuento en sus haberes por los días no trabajados durante la huelga docente en Jujuy. "Si bien cobramos el 8 de julio", explicó la delegada, "ayer (por el lunes) recibimos el recibo virtual y nos encontramos con que se les descontaron días no trabajados a docentes que nunca hicieron paro y a quienes volvieron a trabajar con la promesa del no descuento. El promedio es por diez días", continuó, "y en algunos casos alcanzó los 150 mil pesos sumando los ítems con aportes y los que no". Después de la reunión del lunes, la Mesa Técnica realizada a pedido del Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy no agendó un nuevo encuentro entre las partes.



Durante la conferencia de prensa realizada ayer por la Multisectorial, Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, aseguró que las "amenazas, violencia, multas y encausamientos no ayudan a solucionar un conflicto social que viene hace un mes y lo generó el mismo gobierno. Los colegas estan padeciendo descuentos", dijo y recordó que su gremio apoya a les docentes del nivel inicial y primario.