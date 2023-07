El actor argentino Juan Diego Botto, cuyo padre fue desaparecido por la última dictadura militar y se radicó en España desde entonces, fue amenazado de muerte por la extrema derecha española, que se hizo gala de las fake news para dejar relucir su odio.



El episodio vio la luz cuando el propio Botto compartió la captura de una noticia falsa publicada por el portal "La Burbuja", en la que le atribuyen declaraciones falsas al actor. Según este medio online, habría dicho que "Si llega Vox al Gobierno, entenderé que vuelva ETA". La fake news había hecho eco entre los foristas del sitio, quienes se despacharon contra el actor. "Este argentino montonero, hijo de terrorista, está muy nervioso ante la llegada de Vox (...) Este hijo de puta está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre", fue uno de los mensajes que se leía en el portal.

Botto, en tanto, no solo aclaró que la noticia es falsa sino que denunció la amenaza en su contra. Y a la vez, alertó sobre los discursos de odio instalados por la extrema derecha. "Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades.

Y agregó: "Quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre. (Eran aviones, no helicópteros, pero en fin…) Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras…".

Recién unas horas después del descargo público del actor, la nota fue borrada del portal español, que se define como un "foro de economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio".

Botto, de 47 años, que participó de filmes como Martín (Hache), de Adolfo Aristarain; Pasos de baile, dirigida por John Malkovich y protagonizada por Javier Bardem, y El Greco, de Yannis Smaragdis, entre otras, es hijo de la actriz Cristina Rota y el actor Diego Fernando Botto, quien desapareció en 1977 a manos de la dictadura militar.