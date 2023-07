La estruendosa renuncia del youtuber Franco Rinaldi como primer precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri, le permitió el primo del ex presidente dar un mensaje contra quienes objetan la validez de su candidatura. El reemplazante será el actual legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), quien meses atrás se encargó de cimentar las dudas sobre el salto de Macri desde la intedencia de Vicente López.

Del Gaiso, quien el 24 de junio ya se había anotado en el tercer lugar de la lista de Macri, agitó esa polémica a fines de marzo, cuando su referenta política Elisa Carrió aún pujaba por la precandidatura a jefe de Gobierno del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. El titular de la cartera sanitaria quedó en el camino en medio de la dura interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, quien impuso a su primo como heredero del bastión del PRO.

Conocida la noticia de que el legislador de la Coalición Cívica pasaría a ocupar la primera posición vacanter por la salida de Rinaldi, Del Gaiso dijo que "no era una cuestión de plantear que Jorge no podía ser candidato sino evitar algún tipo de impugnaciones", en diálogo con La Nación. Y sobre el youtuber que renombró a este diario como "SinagogaI12", consideró que se estaba "desmadrando".

Pero cuando aún no habían sido presentadas las impugnaciones contra la precandidatura del ex intendente de Vicente López, Del Gaiso compartió en redes un video que se hizo viral y que él calificó como "lapidario". El video era una entrevista del entonces intendente de Vicente López al canal América 24, en la previa de las elecciones legislativas 2021.

En aquel año electoral, la pelea entre el primo del expresidente y Larreta era por el salto de Diego Santilli de la vicejefatura porteño a diputado provincial. "¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?. Sonaría, por lo menos, raro. Extraño. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta de querer cruzar candidatos. A esta altura me suena a un capricho", decía Macri en aquella entrevista para cancelar la candidatura del "Colo", y que no pudo evitar a pesar de ser el titular del PRO bonaerense.

Tomando esas palabras, Del Gaiso cuestionó en redes: "Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación". De ese tuit, al 30 de mayo, cuando Larreta confiró que Macri sería el precandidato único del PRO, pasaron dos meses en los que la Coalición Cívica apostó por Quirós.

Sin poder hacer mella en esa interna, el legislador cercano a Lilita aceptó inscribirse el 24 de junio como precandidato a tercer legislador en la lista de Macri. Y ahora, "SinagogaI12" mediante, entre otras barbaridades xenófobas y racistas del mejor precandidato que tenía Macri hasta ayer, Del Gaiso encabeza la lista.

En la precandidatura lo acompañan la psicóloga y actual legisladora Gimena Villafruela, el también legislador Matías López, la ex asesora del Ministerio de Seguridad de Bullrich Patricia Glize, el actual diputado bonaerense Sergio Siciliano y la corredora inmobiliaria Silvia Imas.