El ofrecimiento de una recompensa de diez millones de pesos para quienes aporten datos sobre la desaparición de un joven hace nueve años, hizo renacer las expectativas en la familia de Valentín Reales. Desde hace un tiempo el expediente está en manos de la justicia federal ante la sospecha cierta de que la policía provincial esté involucrada. La madre del chico desaparecido desde noviembre de 2016, cuando tenía 15 años en Cabín 9, reveló ayer a Rosario/12 que se había reunido personalmente con Maximiliano Pullaro. "Le pregunté cómo veía este caso y me dijo que me quedara tranquila porque si estaba la policía detrás, íbamos a saberlo. Pero ya pasaron nueve años y todavía estamos esperando su respuesta. Como pasó al juzgado federal entiendo que hay policías metidos en el caso , y esperamos la respuesta también del nuevo expediente federal".

La escena transcurre en un campo, son las tres de la mañana y la familia, vecinos y amigos de Valentín llegan hasta el lugar por un dato que aseguraba que el chico estaba enterrado bajo un montículo de tierra y señalado con un palo. Las luces de los celulares iluminan los zanjones en medio de la noche cerrada. La madre ya había pasado por la subcomisaría 18 de Cabin 9 y le habían dicho que no tenían patrullero para ir. La salida fue pedir un móvil a la comisaría 22 de Pérez, que llegó rato más tarde y se excusó de intervenir en el operativo porque habían pinchado una goma y debían arreglarla. Nunca volvieron. Hasta las seis de la mañana el grupo buscó el sitio y se retiró sin suerte. En los días siguientes llovió en la zona. Cuando finalmente pudieron ingresar al campo, solo encontraron un pozo vacío, la tierra removida y una zapatilla con sangre de Valentín. El agua había borrado huellas y rastros. Y la policía ya había hecho su parte.

-¿Alguna vez tuvieron datos sobre una intervención policial? -pregunta este cronista a María de los Angeles Reales.

-Sí, la de una camioneta policial que estuvo en el campo donde estuvo enterrado mi hijo y de donde se lo volvieron a llevar, pero sabemos que es un lugar inhóspito al que no va nadie y lo sacaron por el GPS de la camioneta. En ese mismo lugar, un campo municipal donde hacen equinoterapia, fue encontrada una zapatilla con sangre de Valentín.

La madre se queja porque hace dos años le fue extraída sangre para cotejarla con unos restos óseos hallados en Pérez, y nunca tuvo los resultados.

-¿Quedó satisfecha con los dichos del entonces ministro de Seguridad Pullaro?

-En aquel momento sí, pero mientras pasan los años y no pasa nada ahora te digo que no estoy satisfecha.

-¿Como surgió la recompensa?

-La pedimos nosotros, mi hija Antonella fue a hablar para que se mueva un poco más la causa porque a los diez años nos van a decir que cierran la causa porque no haya nada nuevo y no es así.

María de los Angeles relata que la última vez que vio a su hijo fue el 13 de noviembre de 2016. Le había pedido que pintara la puerta donde vivían, contestó que volvía enseguida, pero no lo vieron más. "Siempre iba de casa en casa de familiares, amigos y vecinos, no nos sorprendió que dejara de verlo unos días. Siempre volvía, pero tenía problemas de conducta y era difícil de manejar con 15 años", recuerda.

-¿Su hijo era parte de alguna banda de Cabín 9?

-Valentín era amigo de la banda del barrio, los Cuatreros, eran chicos que andaban usurpando casas, vendían drogas, se hizo amigo de todos ellos y ahi empezó toda su historia. Nunca lo ví haciendo algo malo, pero siempre que lo iba a buscar a la comsiaría me enteraba.

-¿En algún momento Valentín decidió denunciar a Los Cuatreros?

-Si lo hizo, fue con otra persona.

Antonella interrumpe el relato de su madre y suma otra hipótesis: Valentín se habría pasado de banda barrial y se habría unido a los Stifler, un grupo que por entonces disputaba el territorio con Los Cuatreros.

El relato de madre e hija, sigue con la noche en que fueron a tratar de encontrar sus restos enterrados en un campo. Esa noche hubo otro hecho sugestivo para la madre: como el campo es de uso municipal de Pérez, donde se practica equinoterapia, fue llamado al lugar el cuidador de los caballos, de nombre Braulio. "Este hombre llegó acompañdo de Nicolás Montelongo, empelado municipal de Pérez que manejaba una Renault Kangoo color blanca. Este muchacho ya había tenidos muchos problemas con mi hijo Valentín, y dos veces entró a nuestra casa buscándolo y rompiendo todo. Lo amenazó de muerte y está denunciado. Una vez le metió una arma de fuego en la boca y le dijo 'vos sabés Valentín cómo se matan los caballos'".

-¿Fue llamado a declarar ese muchacho?

-Sí, decían que Montelongo era de la banda de los Cuatreros, y fue citado en el expediente provincial, se le secuestraron armas y se peritó la chata donde iba, pero no sabemos más nada.

-¿Con la policía su hijo había tenido problemas?

-Valentín vivía en la comisaría y con el comisario Pascua sobre todo tuvo problemas. Varias veces me allanó mi casa sin órdenes judiciales, buscando cosas. Cuando yo iba a buscar a mi hijo a la comisaría me contaba que lo recagaban a palos.

-¿La policía tuvo algo que ver con la desaparición de tu hijo?

-Los Cuatreros escondían la droga en un pozo y después iban otros y se la robaban. No eran gente capaz de hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastros ni nada. Alguien importante estuvo interesado en hacer desaparecer el cuerpo. Alguien que esté metido en la política o en la policía, porque los Cuatreros arreglaban con la policía para vender droga en el barrio. El jefe de los Cuatreros vivía a la vuelta de mi casa, y todos los vecinos veían al patrullero ir a buscar la plata a esa casa.