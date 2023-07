Jane Birkin, cantante y actriz icónica en la cultura popular de los años ’60, fue encontrada muerta este domingo, a los 76 años, en su domicilio de París según informaron diversos medios europeos. La artista había sufrido un ataque cerebrovascular en 2021 y, aunque había regresado a los escenarios, ciertas complicaciones en su salud la habían obligado a cancelar los conciertos programados en los últimos meses.

Birkin nació el 14 de diciembre de 1946 en Marylebone (Londres, Reino Unido) y allí fue donde inició su carrera, en medio del movimiento conocido como Swinging London. Sin embargo, a mediados de los ’60 decidió instalarse en París y fue allí donde se consolidó buena parte de su carrera de la mano de su célebre pareja, Serge Gainsbourg. Juntos alcanzaron su pico de fama alrededor del mundo cuando grabaron la canción “Je t´aime... moi non plus”. El tema había sido grabado originalmente por Gainsbourg y Brigitte Bardot, con quien el cantante había tenido un romance; después de la ruptura ella le pidió que no lo lanzara en formato disco y por eso muchos dicen que, sin saberlo, Bardot le abrió las puertas a Birkin para que pudiera expandir su fama.

La canción fue un verdadero escándalo para la época. El título provenía de la conocida cita atribuida a Dalí: “Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco”. La polémica se generó porque hasta ese momento ninguna canción había explicitado el acto sexual a ese nivel: la voz cavernosa de Gainsbourg, los gemidos sugerentes y la recreación de un orgasmo a cargo de Birkin provocaron la censura en radios de España, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia. También se hizo famosa la foto de ambos en la cama, donde ella le mordía un dedo con gesto sensual. Sin embargo, fue un éxito innegable en toda Europa y alcanzó el puesto número 1 en ventas en el Reino Unido.

Pero esa no fue la primera vez que Birkin era asociada a un episodio de provocación: en 1966 ya había estado en el centro de la escena por un desnudo en la película de Michelangelo Antonioni, Blow-Up. Y fue en el set de Slogan, el film de Pierre Grimblat (1969), donde conoció a Gainsbourg: ahí él interpretaba a un hombre en sus 40, casado y con un hijo en camino, que se enamoraba en Venecia de una chica más joven (Birkin). La dupla daría mucho de qué hablar en los medios parisinos de la época por su irreverencia, gestos que de alguna manera podrían ser leídos como un acto de rebeldía por parte de una chica que se había criado en el seno de una familia conservadora.

Uno de los primeros hitos en la gran pantalla fue su participación en El Knack y cómo lograrlo, una comedia de Richard Lester (1965), pero al año siguiente estaría en boca de todos después de mostrar el vello público –un gesto muy jugado para la época– en el film de Antonioni. En 1965 se casó con el compositor musical John Barry (creador de históricas bandas sonoras como la de James Bond) y con él tuvo a su primera hija, Kate. El matrimonio duró apenas tres años. Birkin era el centro de atención cada vez que se presentaba en los festivales por sus apariciones cinematográficas. La actriz fue convocada por Grimblat para interpretar en Slogan a esa joven que mantendría una relación clandestina con un hombre casado: el papel fue para Gainsbourg y así nació entre ellos un vínculo romántico y artístico que duraría años. Dice la leyenda que después de una cena con todo el equipo, Gainsbourg invitó a Jane al bar de travestis que frecuentaba, donde cantaba blues Joe Turner; más tarde continuaron la velada en un club ruso y terminaron en el Hilton, con él en completo estado de ebriedad. Esa noche no hubo sexo pero nació una de las parejas más icónicas de la bohemia parisina, en un set de filmación y en el marco de la ficción.

El matrimonio se mantuvo en pie hasta 1980: durante ese período Jane y Serge tuvieron a su única hija, Charlotte, actriz y cantante como sus padres. La carrera cinematográfica de Birkin se mantuvo activa, con participaciones en La piscina, protagonizada por Alain Delon, o Muerte en el Nilo, junto a un elenco estelar que incluía a Peter Ustinov, Mia Farrow y Bette Davis. La pareja llegó a su fin, entre otras razones, por los problemas que Gainsbourg tenía con el alcohol y su carácter violento, pero continuaron unidos artísticamente. En 1983 lanzaron el álbum Baby Alone in Babylon, en el que Birkin grabó varias canciones compuestas para ella por su ex. Años más tarde, se embarcó junto al cineasta francés Jacques Doillon en una relación que duraría hasta 1992; con él tuvo a su tercera hija, Lou Doillon (también actriz y cantante). Desde entonces siguió con la música y el cine de la mano de directores como Alain Resnais y su película Conozco la canción, pero la imagen de Birkin quedó asociada a la de Gainsbourg, quien murió en 1991. El hecho afectó fuertemente a su compañera, quien en medio del funeral se negó a separarse del cadáver y dejó algunos objetos compartidos en el ataúd.

En 2013 también sufrió la muerte de su primera hija, Kate Barry, y empezó a tener algunos problemas de salud. A pesar de esos obstáculos, presentó un nuevo espectáculo con canciones y en 2018 visitó la Argentina con un show en el Teatro Ópera. Hace unos meses había anunciado que suspendería sus presentaciones, y durante la mañana del domingo las personas que la cuidaban la encontraron muerta cuando fueron a despertarla. Jane se fue pero dejó su voz en canciones verdaderamente revolucionarias para su época.