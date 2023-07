El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó algobierno de Estados Unidos de fomentar el odio al inmigrante luego de la filtración de un correo electrónico de un policía de Texas sobre las nuevas medidas antimigratorias en Texas, Estados Unidos, en el que dice que los agentes locales tienen la orden de empujar a migrantes al río Bravo y no darles agua. Además, el correo electrónico arroja luz sobre una serie de ahogamientos en el río reportados a principios de este mes, que incluyen a una madre y al menos uno de sus dos hijos.

"Fomentaron el odio al migrante"

"Lo primero (de empujar a inmigrantes) no lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga", expresó López Obrador en su rueda de prensa diaria. Sus declaraciones se producen después de que el diario Houston Chronicle y la CNN informaran sobre el correo elecrónico del policía estatal, que dice que su fuerza recibió órdenes de "empujar a los inmigrantes de vuelta al agua para que volvieran a México". El email también dice que hay orden de no dar agua a los solicitantes de asilo a pesar al calor extremo. En el correo, el policía del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) describe los actos como "inhumanos".

López Obrador se mostró incrédulo ante los reportes de empujar a los indocumentados, pero recordó que en Texas "se llegó en un tiempo a cazar a migrantes". "Tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante, que es lo que siguen haciendo", manifestó el presidente mexicano, quien reiteró sus críticas a los cercos de alambres de púa y a la barrera de boyas en el río Bravo colocadas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en la zona fronteriza de Eagle Pass.



“No deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña, es para tomarse la foto y para sacar votos, o pretender sacar votos, porque también yo creo ya no les funciona eso, la gente de Texas no ve bien eso, puede ser que antes pensaban de otra manera, pero todo cambia”, apuntó López Obrador.

Según el correo electrónico difundido por Houston Chronicle, una mujer embarazada que tuvo un aborto espontáneo fue encontrada a fines del mes pasado atrapada entre alambres de púa. Una niña de cuatro años se desmayó por el agotamiento por el calor después de que tratara de atravesarlo y los soldados de la Guardia Nacional de Texas la empujaran hacia atrás. También un adolescente se rompió la pierna tratando de navegar por el agua alrededor del cable y debió ser cargado por su padre.

El correo electrónico, que el policía envió a su superior, sugiere que Texas colocó "trampas" con alambre de púas en partes del río con mucho caudal de agua y poca visibilidad. El documento agrega que esa estructura aumentó el riesgo de ahogamiento al obligar a los migrantes a ingresar en los tramos más profundos del río. El policía pidió una serie de cambios de política rigurosos para mejorar la seguridad de los migrantes, incluida la eliminación de los alambres de púa y la revocación de la directiva que prohíbe darles agua.

El objetivo es "disuadir el contrabando"

El vocero del Departamento de Seguridad Pública, Travis Considine, no comentó todo el contenido del correo electrónico del policía, pero dijo que no existe una política que prohíba dar agua a los migrantes. Considine también proporcionó al Houston Chronicle un correo electrónico del director del DPS, Steven McCraw, en el que exigía una auditoría para determinar si se puede hacer más para minimizar el riesgo para los migrantes.

"El propósito del alambre de púas es disuadir el contrabando entre los puertos de ingreso, no dañar a los migrantes", aseguró McCraw, quien agregó: "A los contrabandistas no les importa si los migrantes resultan heridos pero a nosotros sí, y debemos tomar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo para ellos, incluidas las lesiones por tratar de cruzar el alambre de púas, los ahogamientos y la deshidratación".

El gobernador Greg Abbott sostuvo que está tomando las medidas necesarias para asegurar la frontera y acusó a los funcionarios federales de negarse a hacerlo. "El problema real es que las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden desataron un caos en la frontera que es insostenible". dijo la semana pasada Andrew Mahaleris, secretario de prensa de Abbott. "Tenemos el deber constitucional de hacer lo que el presidente Biden no está haciendo, y eso es responder a esta crisis sin precedentes", alertó Mahaleris.

Aumento de las restricciones

Lópes Obrador, que no irá por la reelección en los comicios del año próximo, confrontó en los últimos meses a los republicanos, como Abbott y el gobernador de Florida y aspirante presidencial, Ron DeSantis, por sus medidas antiinmigrantes. En cambio reveló que se reunió recientemente en el norteño estado de Sonora con la nueva gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, a quien definió como una "muy buena persona".

Los republicanos aumentaron sus políticas contra los migrantes tras la expiración en mayo pasado del Título 42, una medida del expresidente Donald Trump que permitía la deportación inmediata de personas con el argumento de la pandemia. "Los políticos conservadores en Estados Unidos siguen utilizando esa estrategia porque piensan que así van a obtener votos. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos antiinmigrantes y antimexicanos", advirtió López Obrador.