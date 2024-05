El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó en su editorial por La 750 la crueldad del Gobierno a la hora de aplicar políticas públicas y apuntó contra la cobertura mediática respecto a temas centrales en la agenda como la economía y el choque de trenes de la semana pasada en el barrio de Palermo.



Hoy presento mi libro aquí en París. La ACAF es una asamblea de argentinos en Francia en constante participación con los temas argentinos. El otro día hicieron una convocatoria a propósito del paro general que se estaba desarrollando.

Y a ellos les presento Casta de la Crueldad. Y la verdad es que, si se fijan, el título se va usando cada vez más. Crueldad de los empresarios que manejan a Milei, crueldad de la derecha que ha declarado una guerra civil hacia el interior, crueldad de los medios que no paran de mentir o sesgar.

El accidente de Once fue "la corrupción mata". ¿Se acuerden? En el de Palermo la semana anterior investigan "el error humano". ¿Se fijaron?

Se sabe que el responsable de Once fue el motorman. Pero decían que era la corrupción, repetía la mafia de Clarín. Ahora no es la desidia. No es eso de que no hay plata y arréglense como puedan. No, ahora puede ser humano el error, como sucede en el 99 por ciento de los accidentes de tren.

Crueldad para comparar con mentiras. Tremendo lo de esta semana. Ojalá podamos hablar con Julia Strada del título de estos días en tapa el fin de semana: "El Central blanqueó pérdidas por 45 mil millones de dólares en la era K".

Si se fijan en la cifra, es la misma que tomó Macri como deuda. Una deuda que liquidó la independencia económica del país. Juegan con eso, mienten con eso.

En la guerra civil que han declarado sin decirlo, todo está bien para el neoliberalismo: Milei o una dictadura, les da igual. Lo importante es el gobierno del mercado, que la igualdad no sea mencionada y sí la libertad que usan para sus negocios.

Comparemos: mientras una deuda es intraestado, la otra es con el Fondo Monetario. Una cosa es que el tesoro le deba al Banco Central y otra muy distinta y penosa es vender el país en una deuda con el FMI.

Esa crueldad de la falacia permanente es parte de una batalla que no es solo cultural, es económica, social, es total. Milei para ellos es mil veces mejor que la reaparición de los que luchan por la igualdad.

Cuesta vivir así, no hay dejarles el camino totalmente libre, hay que dar pelea, hay que luchar, aunque sea por la verdad, por la lucidez.