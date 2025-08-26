La periodista gazatí Mariam Dagga, de 33 años, fue una de las reporteras asesinadas este lunes durante un doble bombardeo perpetrado por el ejército israelí en el Hospital Nasser de Khan Younis, uno de los centros de salud más grandes de la franja, ubicado a 20 kilómetros de la frontera con Egipto. Desde el recrudecimiento de la guerra, Dagga informaba para la agencia Associated Press (AP) y otros medios internacionales.
"Piel y huesos", el relato de Mariam Dagga
La desgarradora crónica sobre el hambre que publicó la periodista asesinada en un bombardeo en Gaza
Tenía 33 años y fue asesinada durante un doble bombardeo en el hospital Nasser, ubicado al sur de la Franja de Gaza. A continuación, Página/12 reproduce uno de sus últimos artículos, sobre la hambruna que sacude a la población gazatí y afecta especialmente a niños y niñas.
