La periodista gazatí Mariam Dagga, de 33 años, fue una de las reporteras asesinadas este lunes durante un doble bombardeo perpetrado por el ejército israelí en el Hospital Nasser de Khan Younis, uno de los centros de salud más grandes de la franja, ubicado a 20 kilómetros de la frontera con Egipto. Desde el recrudecimiento de la guerra, Dagga informaba para la agencia Associated Press (AP) y otros medios internacionales. 