Al menos 15 objeciones surgieron este miércoles desde las fuerzas políticas que competirán en la Ciudad de Buenos Aires en las primarias de agosto en relación con el diseño propuesto por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño de la pantalla con la oferta de candidatos y candidatas que tendrá la máquina en la cual se votarán los cargos locales a través de la Boleta Única Electrónica (BUE). Así lo informaron fuentes partidarias que presenciaron la denominada "Audiencia de Pantalla", convocada en el Centro Cultural San Martín, para conocer cómo funcionará el software y lo que mostrarán las pantallas para la elección de categorías locales.



Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires serán "desdobladas y concurrentes", tal como lo anunció en abril el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y combinarán el sistema tradicional de la boleta papel para los cargos nacionales con la BUE para la selección de candidatos a jefe o jefa de Gobierno, legisladores y legisladoras y representantes a las 15 Juntas Comunales. Tal como consignó Página/12, el sistema viene recibiendo múltiples cuestionamientos.

El domingo de las PASO, cada votante deberá acreditarse ante las autoridades, luego trasladarse hasta un "cuarto oscuro móvil" donde seleccionará la boleta papel para los cargos nacionales que introducirá en un sobre que depositará en la urna. Posteriormente, realizará la elección de los candidatos locales a través de la modalidad de BUE, tras lo cual firmará el padrón y concluirá la votación.

Dos semanas antes de los comicios, comenzará una campaña de divulgación sobre el circuito de votación con activaciones en las sedes comunales y en diversos puntos de la Ciudad "para poder familiarizar a la sociedad con el proceso y la forma de emitir el sufragio".



No obstante, el tiempo que demandará la votación con los dos sistemas generó preocupación desde los partidos políticos de manera transversal, por lo que algunos dirigentes, incluidos los del oficialismo de Juntos por el Cambio, manifestaron propuestas a las autoridades del Instituto de Gestión Electoral.



Entre los planteos estuvo el pedido para que se faciliten máquinas de simulación del voto electrónico previamente a los plazos establecidos para que las vecinas y los vecinos puedan realizar pruebas y tener conocimiento del sistema que solamente se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires en 2015.



Otra de las sugerencias -que requiere de una capacitación previa a las autoridades de mesa- está relacionada a que la votación sea "simultánea", es decir, que mientras una persona esté emitiendo el sufragio a través de la boleta electrónica, de manera paralela, haya otra que esté haciendo lo propio con la de papel.



La lista de propuestas, en tanto, se sumó a las más de 15 observaciones efectuadas esta mañana en la reunión con los apoderados de las listas que competirán el mes próximo, tras visualizar el diseño de las pantallas que exhibirán las máquinas del voto electrónico.



Lisandro Teszkiewicz, apoderado del PJ porteño, detalló que desde el partido dejaron consignadas objeciones vinculadas a que solo figuraban las categorías de Jefe de Gobierno y Diputado en la Legislatura porteña y no como Jefe y Jefa de Gobierno y Diputado y Diputada, como lo establece nuestro Código Electoral.



Otros espacios políticos, como el caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, expresaron cuestionamientos a los logos del partido ya que no eran los correctos, así como también pidieron cambios a las fotografías de algunos postulantes.



Patricio del Corro, representante de la lista que encabeza Andrea D´atri, denunció que "cuando se quiera votar por agrupaciones, la única figura que se presenta es la del jefe de Gobierno en una situación completamente antidemocrática".



En Juntos por el Cambio, en tanto, desde la lista "Vayamos por Más" de Jorge Macri, informaron el desacuerdo con las similitudes que notaron entre los colores que le fueron asignados en el diseño de la pantalla de JXC con la que muestra el partido Principios y Valores, lo cual "puede prestarse a confusiones".



"Luego de esta jornada, quedó confirmado la improvisación general que viene teniendo la organización del Poder Ejecutivo de esta elección, algo que ya viene desde la misma convocatoria del Jefe de Gobierno cuando resolvió la modalidad concurrente", evaluó Teszkiewicz.



"Horacio Rodríguez Larreta decidió subordinar el derecho electoral de las vecinos y los vecinos de la Ciudad a las necesidades de la interna de su propio partido", remarcó.



De manera coincidente, Del Corro alertó que "esta audiencia estuvo demorada más de una semana, lo que es una expresión más de la renuncia de (el ex presidente del Instituto de Gestión Electoral) Ezio Emiliozzi, que era el responsable de la elección".



Emiliozzi declinó de su cargo el viernes pasado por "cuestiones de salud", según indicaron oficialmente.