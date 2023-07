Con la música bajo el brazo y para todos, Litto Nebbia está siempre presente. Además de lo mucho que edita con Melopea, hace poquito acompañó la inauguración del Museo del Rock Santafesino, y en Buenos Aires donó su piano histórico a la Biblioteca del Congreso Nacional. Como corolario de tanto –y prólogo de todo lo que sigue–, hoy a las 21 presentará 75 Años de Litto Nebbia en Sala Lavardén (Mendoza 1085), un show con entrada libre y gratuita (a retirar por boletería del teatro) que será transmitido en vivo por Santa Fe Canal.

El recorrido musical estará acompañado por el quinteto que integra junto a Ariel Minimal en guitarra, Leopoldo Deza en teclados y flauta, Nica Corley en guitarra y bajo, y Tomás Corley en batería. “Toco exclusivamente con gente que me gusta y a quienes les gusta lo que escribo. Es fundamental tocar con gente que aprecio, y esto va más allá del virtuosismo y de nombres ‘de luxe’”, responde por mail Litto Nebbia a Rosario/12.

-¿El repertorio será en formato “extendido”? (Recuerdo aquel recital en Parque de España, celebrando los 50 años del rock argentino, con una duración de 3 horas), ¿habrá invitados especiales?

-Tocaremos poco más de 2 horas, música de todos los tiempos. Mucha improvisación, zapada le dicen. Un recorrido sonoro por los diversos formatos que contienen mis canciones. No habrá invitados especiales. A veces, cuando ocurre que alguien te hace un tributo, lleva artistas de todas las ondas y está bueno para el halago de uno; pero cuando voy a tocar, voy a tocar. Si me pongo a invitar a diversos músicos que me aprecian, no termino más, pero no porque me quiera todo el mundo sino porque compartís el espacio con cada uno y no tocás tranquilo, concentrado. Otro día será. Esta vez voy con nueva banda, este quinteto suena muy lindo y lo estamos disfrutando. Venimos tocando así desde que nos presentamos en el Lollapalooza, hace más de un año, y ya grabamos cosas para el disco nuevo y para otro, además de algo en vivo.

-De estos 75 años de vida con la música, ¿qué desafíos tienen por delante hoy quienes eligen esta profesión?

-Imaginate, cada vez más es increíble la devaluación que hay sobre el arte. Está lleno de grandes recitales y lanzamientos y la mar en coche, pero todo está apuntalado para el bussines, de alguna manera exclusivamente. De cualquier modo, el desafío incluye actitudes básicas: ser honesto consigo mismo; no ser vanidoso, no creérsela; desarrollar un verdadero poder de vocación; ser original. Con estas bases, podés atravesar cualquier tormenta que se te presente.

-El Museo del Rock de Santa Fe integró a su colección el disco original de Los Gatos Salvajes, ¿se resolvió el pleito con Warner Chappell?

-Por suerte se solucionó. Nos pusimos de acuerdo de manera clara y adulta y recuperé las 180 obras que allí estaban. Eso en cuanto a los derechos editoriales de esas canciones. El otro conflicto es con Sony, adjudicándose ser los dueños de los álbumes de Los Gatos, pero ni siquiera llegó a conflicto. Nunca pudieron mostrarme un contrato que yo haya firmado con ellos. Por supuesto, se portaron muy mal. Trataron de perjudicarme, de asustarme, amenazarme; pero bueno, los discos, los 6 LP’s de Los Gatos pertenecen a Melopea Discos, ya se han publicado por España, por México, y muchos de los temas han aparecido licenciados por nosotros en plataformas como Netflix y Amazon. Igual, siguen usufructuando parte de la monetización digital. Así son.

-También donaste tu piano a la Biblioteca del Congreso, ¿por qué lo decidiste y cómo viviste la ceremonia?

-Me pareció que era un guiño para que los músicos alguna vez donen un patrimonio, ya que es tremendo el olvido en nuestro país por las cosas históricas que nos representan a través del tiempo. Nadie sabe dónde queda la casa de Aníbal Troilo, y así. Doné ese piano, que ya no uso hace tiempo, a la Biblioteca del Congreso porque Daniel Ripoll me presentó al director del lugar, y el director me presentó al personal. Y es encomiable cómo preservan las cosas que tienen, muy bueno. La ceremonia fue muy emocionante, mucha gente y muchos músicos: Moris, Soulé, Gabis, Durietz, y no sé cuántos más.

-¿Qué novedades guarda Melopea?

-Estamos por publicar en agosto un Box Set mío con 12 CD’s, Los Archivos de Nebbia, 208 grabaciones inéditas en vivo por todos los rincones del mundo por donde he andado; y otras cosas más que se apuntalan por el Aniversario 50 de Muerte en la Catedral, con el disco original en nueva masterización; y un segundo CD con versiones en vivo de los temas del álbum interpretados por grandes músicos.