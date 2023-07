“Tenes que divertirte ahora, tenés que ser libre ahora, y esa libertad tiene que durar para siempre”. Alok va caminando por la calle con un vestido amarillo lleno de flores, cada una de ellas tiene una corona de lentejuelas que las hace brillar más aún. Sus hombros van al aire luciendo con orgullo su pilosidad que se acaricia con unos aros violetas enormes que saludan a la gente que no puede dejar de verle y preguntarle cuál es el evento. “Es triste para mí ver que la gente no vea que vivir es el evento”, responde, no es necesario esperar a una fiesta o al fashion week.





Alok es poeta, escritorx, oradore, comediante y un ícono fashion. En sus charlas invita a repensar las maneras en las que vemos no solo la moda sino también el género, nuestras identidades y las formas de vincularnos. Su imagen es un manifiesto y así como a la hora de escribir elige cada palabra para contarnos algo, en su manera de vestir cada pieza es parte de un relato que narra una idea, un concepto, un grito de libertad.

Pero no siempre fue así: si bien de pequeñx en su casa todas las expresiones estaban permitidas, al llegar a la escuela debió invisibilizarse ante el prejuicio y usar colores oscuros. Hoy con 32 años habla con SOY desde Colombia dónde está presentando el show que traerá este 26 de julio a Buenos Aires.

Consultade sobre qué le diría a esa infancia y adolescencia que fue, responde: “Gracias. Tu armadura me ayudó a sobrevivir y poder expresarme hoy. Yo no sé si tengo ahora la fuerza que tú tenías en ese momento. Tu encontraste una manera de sobrevivir, y creo que esa es una de las cosas más difíciles en el mundo cuando no tienes ni apoyo ni comunidad, y tu encontraste una manera de vivir, y eso es suficiente”.

Al igual que muches de nosotres dice que se castigó demasiado tiempo por no haber usado la ropa que quería, pintado el pelo como le hubiese gustado y ser una versión suya más fiel, más real, pero hoy puede reflexionar que sobrevivió, que estaba con vida y tramando estrategias, y agrega que “no pensamos en eso lo suficiente como resistencia política”. Escucharle sana también a quienes fuimos. Ya con el tiempo y en la universidad escuchó hablar de personas no binarias y no conformes con el género, y eso le abrió la posibilidad a encontrarse, mientras durante la secundaria lo que debía hacer era desaparecer para conectar, ahora podía hacer amistades siendo sí misme.





No ser más esta humanidad

Ser una persona no binaria puede significar no identificarse con el ser hombre o mujer, o con algo de ambas o hacerlo de una manera nueva; como todas las identidades esta no es una definición fija, es que hay tantas maneras de ser no binarie como personas NB. Por eso ante la necesidad de la gente de buscar una definición estable de lo que significa ser hombre, mujer, trans, Alok explica que les humanes continuamente desafiamos las definiciones y “esa es mi definición de humanidad”. Prefiere pensarlo desde su lugar de poeta, abrazando la belleza que tenemos al ser irreductibles a una sola palabra, celebrando que “somos contradictories y complejxs”. Y sobre esto le preocupa como a veces los movimientos LGBT+ nos debemos sacrificar y encorsetar en algunas definiciones para ser comprendidos por una mirada externa, mientras “lo que perdemos en ese proceso es nuestra alma, nuestra complejidad, nuestra dignidad y nuestra belleza. Lo que nos hace preciosos es que no sabemos y que nunca sabremos”. Y celebra que lo que sí tenemos son sentimientos, sensaciones, corazón, poder y asegura que todo eso es mucho más interesante que ser comprendidxs.

Escuchar a Alok transporta a un universo de dudas amables que dialogan con las preguntas que nunca nos permitimos hacer. En un videopodcast explicó que las personas LGBTNB+ no venimos a ser lxs aguafiestas y decir que no se puede ser hombre o mujer sino que la propuesta es poder ante todo preguntarse quién sos. “Hombre y mujer son dos de los potenciales e infinitos (géneros), son como dos estrellas en un cielo y su brillo no tiene porqué disminuir el de las demás”, y con precisa paciencia detalla que ‘hombre’ no tiene que significar ‘no mujer’, ni ‘mujer’ debe significar ‘no hombre’, ni que ‘masculino’ y ‘femenino’ deben ser opuestos que se excluyan. “Esto no tiene que ver con aceptar a las personas trans o no binarias, esto tiene que ver con aceptarte a vos mismx, de apoderarte de tu verdad”.

Lejos de ser un edulcorado y despolitizado discurso de autoayuda lo que plantea Alok es un llamado a que todas, todos y todes luchemos desde el mismo lado contra las opresiones. “Vivimos un momento de ataque coordinado a las personas trans sin precedentes, y no es solo un ataque a las personas trans, es un ataque contra todes, porque lo que intentan hacer es decir que el género y el sexo son fijos. Nada en este mundo es fijo, todo está en constante movimiento, y esa es la alegría y vitalidad de vivir”.

Perdón por mi belleza

Stephanie Yellowhair fue una persona trans del pueblo navajo que en los 2000 apareció en un reality show de policías estadounidenses dónde los oficiales la hostigaban y se burlaban de ella. Mientras se la llevaban detenida ella inmortalizó una frase: “excuse my beauty”, perdón por mi belleza. Y es que, ¿por qué otra cosa debería excusarse alguien que es constantemente agredide por el solo hecho de existir fiel a su verdad?

Alok sabe de esto por el continuo odio que recibe en sus publicaciones. Elle responde con una amabilidad tajante y una altura constructiva. Solía usar la palabra “compasión” al referirse a la manera de responder a los haters, pero ya no: “ahora comprendo que las personas poderosas no necesitan insultar a otras, no necesitan probar nada ante nadie. Quienes insultan solo demuestran lo infelices que son y lo lastimados que están”.

Elle se comprende como una especie de rehén en medio de ese fuego cruzado que es la guerra interna en cada haters y lamenta que esa energía que usan en atacarle no la dediquen a sanarse a ellos mismos. “No es mi responsabilidad curarles, pero sí es mi responsabilidad decirles: ‘esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver contigo’”.

Armas de distracción masiva

Pero mientras esa otredad odiante hace su proceso, elle no se sienta a esperar, su acción apunta a las estructuras macro, esas naves nodriza del odio, como por ejemplo pueden ser los grandes conglomerados de noticias. Estos que usan a las personas LGBT+ como “armas de distracción masiva” para enmascarar el fracaso de los políticas y personas con poder ante urgencias como por ejemplo el cambio climático.

Alok explica que estos grandes medios difunden mentiras, gran cantidad de los datos que dan sobre diversidad sexual son incorrectos, pero estas compañías lo permiten porque les da tráfico de visitas, esos discursos anti LGBTQ hacen que ganen dinero: “Debemos dejar de sacar provecho del odio y aplicar estándares de ética periodística sobre las noticias lgbt ¿cuál es la fuente? ¿estás entrevistando miembros de la comunidad? Cuando publiquen algo incorrecto, corrijan, pidan disculpas”.

Y nuevamente lo que plantea no impacta solo en el colectivo LGBT+, elle habla del fracaso de los medios, de la democracia en la comunicación, y eso es algo que nos debería importar a todos/todas/todes. De su boca molotov todo el mensaje incendiario siempre despliega un fuego arco iris: “creo que el odio es una estrategia a corto plazo no ganará en el largo plazo. Nosotres vamos a terminar ganando porque estamos del lado de la verdad y la belleza”.

Pensar la moda más allá del binarismo

Alok habla de #DisGenderFashion y explica que esto no significa borrar el derecho a ser hombre o mujer ni que todo deba ser no binarie, sino que pensar la moda más allá del binario es un imperativo anti violencia. “Las personas como yo vivimos en constante miedo porque la sociedad sostiene imágenes tóxicas y monolíticas de lo que ‘un hombre’ y ‘una mujer’ deberían usar”, explica, y narra el odio y violencia cuando le ven usando algo que no se corresponde a ese binarismo.

También denuncia esa contradicción del sistema de amar todo lo que las personas queer hacemos pero no darnos el lugar protagónico, nos ponen de inspiración, llenamos los mood board, pero no nos contratan. “vivimos en una sociedad LGBTfóbica. La gente siempre amó nuestra cultura, lenguaje, moda y glamour, pero no nos aman a nosotres, y es porque piensan que somos desechables”, y esto también es un llamado a ser parte del grito: todes nosotres o ningune de nosotres.

“Ser cuir y ser trans es bello, y lo que me refiero cuando digo ‘bello’ es honesto. La belleza es la verdad, y la verdad es que la moda ha sido estructurada por la no-verdad, es solo gente flaca, blanca, cis, hetero, pero en realidad cuando caminas por las calles de Buenos Aires verás diferentes tipos de cuerpos”, entonces la moda actual es deshonesta, no es bella sino que es excluyente y aspiracional.

Otro de los temas favoritos de los odiantes para atacarle es su vello corporal mientras Alok lo luce con orgullo. Comenta que mujeres cis le han criticado por esto y les responde que a ellas también les crece y muchas veces se ven forzadas a quitárselos. De nuevo, Alok no le habla solamente al colectivo, su mensaje es mucho más grande, lo que elle plantea es cambiar el paradigma: “la sexualidad y el género son fluidos, ¿quién sabe de quien te podrás enamorar dentro de diez años? ¿Quién sabe si dentro de diez años decís: ‘me cansé de usar esta ropa quiero usar esta otra’, ‘me cansé de este género quiero otro’?, estamos luchando para que cada persona pueda cambiar y eso es más grande que solo decir que nos empoderamos como ‘minoría’”.

Cada foto de Alok es un despliegue de colores y texturas, desde su pelo multicolor hasta los accesorios maravillosamente extravagantes, todo se dibuja como un mapa de posibilidades que elle lejos de ostentar convida como oportunidad: “vos también podés ser vos misme”. Y lo dice contando el miedo y peligro que corre en las calles por estar así una persona con más de un millón de seguidores en instagram, su invite no es lavado sino político. En un mundo dónde nos enseñaron (impusieron) que para ser amadxs debíamos conformarnos y traicionar nuestros deseos, Alok propone construir entre todes una sociedad que se permita cambiar su mente y sus sistemas: “Creo en el poder de la transformación, cuando digo que soy trans no es sólo acerca de mi género, es también sobre mi creencia de que el mundo puede cambiar”.

¿Con qué nos podemos encontrar en uno de sus shows? Alok promete un viaje que va por la comedia stand up y la poesía: “creo que es la manera más honesta de describir al ser humano, no es solamente que el género es no binario son las emociones no binarias, a veces podemos ser los más tristes y los más felices al mismo tiempo”. Es que internamente todes podemos sentir la misma alegría y el mismo dolor, hay ideas y pensamientos que son universales, más allá de quienes seamos. “El tema con la transfobia es que la gente está tan centrada en ver cómo luzco por fuera que se olvidan de ver cómo luzco por dentro… ¡compartimos una humanidad!”.

Alok se presentará el miércoles 26 a las 20:30 en Niceto (CABA), las entradas se consiguen en PassLine.