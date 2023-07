El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, dijo este sábado que los negociadores argentinos que discuten el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "defienden los intereses del país". También se mostró confiado en que dentro de la coalición oficialista hay un clima "amigable" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, y consideró que esta cordialidad "permite tratar de conectar con el conjunto de la sociedad y establecer un diálogo".

"Del acuerdo lo que hay que decir es que hay una forma muy fácil de conseguirlo: aceptar lo que diga el Fondo. Si hoy está demorándose, es producto de que nuestros negociadores no van al almacén con el manual del almacenero; van a defender los intereses del conjunto de los argentinos", ponderó en diálogo con AM750.



El funcionario nacional señaló al Gobierno de Mauricio Macri como responsable de las dificultades con el FMI. Y aseguró que el objetivo que tendrán con su compañero de fórmula para las elecciones de octubre, el ministro de Economía Sergio Massa, será "pagar el 100 por ciento de la deuda".

"Está claro que cuando te faltan 20.000 millones de dólares que tenías que tener eso te hace gestionar en situación de faltante de reservas", indicó sobre la caída de la producción agropecuaria por la sequía.

"Nosotros tenemos que gobernar sobre la economía real de la Argentina, que está como está producto de una situación que nosotros no decidimos como gestión: no decidimos que vuelva el Fondo, no decidimos la sequía, no decidimos la guerra en Ucrania", sostuvo.



Rossi sobre las PASO

"Tenemos una PASO amigable. Esto nos permite tratar de conectar con el conjunto de la sociedad y establecer un diálogo. Juan Grabois es un compañero valioso, como tantos otros, y sin duda trabajaremos juntos" tras las primarias, afirmó.



Por otra parte, el precandidato a vicepresidente se refirió a la disminución de la participación de los votantes en las elecciones provinciales y consideró que "hay que alentar" la asistencia de los electores.



"Hacemos un análisis respecto de dónde se dan los mayores porcentajes de abstenciones y voto en blanco. Hay que alentar, y lo deberían hacer todos los partidos políticos, los mayores niveles de participación”, aseveró el funcionario y precandidato.



En tanto, consideró que es "un error trasladar las elecciones provinciales al escenario electoral nacional”.

La represión en Jujuy

Rossi consideró asimismo que "por primera vez tenemos en la historia argentina una derecha que acude a cara desembolsada y que no esconde nada. Dicen que van a quitar derechos y que si te resistís van a utilizar la violencia institucional".



Además, opinó que la represión que ejerce el gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy es una "muestra" de "cuál va a ser la actitud de la oposición si llega al gobierno" y añadió: "Nuestra propuesta es salir a defender los derechos ahora, con el voto, sin llegar a una situación como la que describe (la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich".



Finalmente, Rossi sostuvo que las próximas tres semanas, de cara a las PASO, trabajarán conjuntamente con el precandidato presidencial de UxP y ministro de Economía Sergio Massa para "reanudar las recorridas" y "encaminar el esfuerzo hasta el 13 de agosto".