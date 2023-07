Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria (UxP), aparece como el que tiene mayor intención de voto de cara a las PASO del 13 de agosto. Es cierto que si se suma a los dos postulantes de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, superarían a la suma de Massa y Juan Grabois. Pero la diferencia es estrecha. Muy estrecha: apenas dos puntos. Además, es toda una polémica si son sumables los votos de Bullrich y Larreta. Ambos disputan una interna feroz, con la exministra de Seguridad imponiéndose por muy poco al jefe de Gobierno porteño. “Empate técnico”, sería el diagnóstico de cualquier encuestador.

No tan lejos, aparece Javier Milei, con casi el 20 por ciento de los votos, resistiendo las críticas y denuncias de los últimos tiempos. Un dato fundamental es que casi uno de cada cinco ciudadanos podría optar por no ir a votar, votar en blanco o, hasta ahora, no sabe a quién va a apoyar (ver aparte). Que una parte de esos votantes dudosos se inclinen para uno u otro lado, hará mucha diferencia.

Las conclusiones surgen de una encuesta, especial para Página/12, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1174 ciudadanos de todo el país con el sistema telefónico conocido como CATI, que significa que no es mediante una grabación sino con un encuestador que habla con el encuestado.

Massa, Grabois y las chances

“El escenario no está definido -explica Bacman-. Massa se encamina a ser el candidato más votado. No es un tema menor, eso impacta. La interna en UxP es apacible. La cuestión está en la economía y en un punto relevante: el acuerdo con el FMI y si se logra en términos beneficiosos. Queda por definirse un segmento de independientes moderados que aún no decidieron qué harán. Son indecisos que al mismo tiempo representan una oportunidad para Massa. En paralelo, Massa tampoco debe apartarse del núcleo duro cristinista”.

En la encuesta del CEOP, Grabois logra más de un cinco por ciento, un porcentaje significativo teniendo en cuenta que la mayoría de los sectores internos del peronismo respaldan a Massa.

Larreta y Bullrich parejos, pero…

Según el relevamiento, Bullrich aventaja levemente a Rodríguez Larreta: 16.3 la exministra, 14 por ciento el jefe de Gobierno. “No es una diferencia definitiva -sostiene Bacman-. El resultado es incierto y se produce en una interna corrida muy a la derecha. La inclusión de Gerardo Morales expresa que el jefe de Gobierno decidió enfrentar a Bullrich en el terreno de ella, apuntando al núcleo duro de JxC”.

Una duda que pareció surgir en las elecciones provinciales está referida al aparato del radicalismo, presente en todas las poblaciones chicas del interior. Se vio en Santa Fé, donde Maximiliano Pullaro terminó sacando muchos más votos de los pensados. Con una ventaja estrecha como la que existe, la vieja estructura de la UCR puede hacer diferencias importantes para Larreta.

Milei se cae, pero no tanto

Bacman calcula que el candidato de La Libertad Avanza perdió unos seis puntos, en especial en junio y julio. El consultor sostiene que esos votos se trasladaron a Bullrich y por eso la exministra está competitiva en las PASO de JxC.

"Es cierto que Milei viene de recibir golpes en las elecciones provinciales y se sumaron denuncias por la venta de candidaturas. Pero la impresión es que sufre también el impacto de que los medios alineados con JxC, que antes lo ensalzaban para golpear al gobierno, ahora le pegan durísimo porque ven que le quita votos al macrismo", analiza.

Unión por la Patria vs. Juntos por el Cambio

Como surge del sondeo, por ahora hay menos de dos puntos de diferencia. Massa y Grabois suman 28.5 y Bullrich y Larreta suman 30.3. Hay 1,8 entre unos y otros. Hay que preguntarse si los votos de Bullrich y Larreta son sumables. “Es difícil de responder -afirma el titular del CEOP-. Cuando una interna escala tanto, no es fácil encontrar una síntesis que recomponga el vínculo, no sólo entre los políticos sino también en la gente. Si Bullrich pierde, ¿el núcleo duro de ella está más cerca de Larreta o de Milei? Si gana Bullrich, ¿una parte del sector moderado de JxC, no será más afín a Massa que a Bullrich? Todo es más complejo de lo que aparenta”.

Efectivamente, buena parte de los votantes de Bullrich vienen de Milei y podrían volver a Milei, si Larreta gana las PASO de JxC. Pero también puede ocurrir que haya una fuerte tendencia al llamado voto-útil. Es decir que votantes de Milei, que perciben que no tiene chances de llegar a la presidencia, terminan no votando o yéndose con JxC para que no gane el peronismo.

Las PASO y después

En general, los consultores siempre consideran que cada elección es un mundo distinto porque hay que ver el impacto que tiene el resultado de las PASO en la elección general de octubre y la de octubre en un eventual ballotage.

Por de pronto, para el 13 de agosto todavía hay incógnitas. Una clave (ver aparte) es el presentismo, siempre menor en las PASO que en la elección general. Bacman, en sintonía con la mayoría de los encuestadores, considera que poco presentismo es mala noticia para el peronismo, porque en general los que no van a votar son sectores humildes, enojados o indiferentes.

Pero, además, es clave recordar que el Frente de Todos, ahora UxP, ya consiguió el 48 por ciento hace cuatro años, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay una franja que ya votó al actual oficialismo y se decepcionó en estos años, en especial por la inflación y la falta de ingresos. Ese es el voto que Massa y Agustín Rossi necesitan recuperar, no sólo explicando que hubo que afrontar la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la sequía, sino creando una nueva esperanza.

La base para combatir ese ausentismo y recuperar aquellos apoyos perdidos es que los intendentes y toda la estructura partidaria, en especial del Gran Buenos Aires, transmitan ilusión, mística y épica al electorado. La tumultuosa interna de JxC ya crea tensión electoral en la oposición y vocación por ir a votar. Para el oficialismo es todo un desafío crear el clima que lleve al votante, sí o sí, a las urnas.