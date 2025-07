Una veintena de intendentes de todos los espacios políticos saltará de sus sillones en las municipalidades a las listas de candidatos a la Legislatura y a los concejos deliberantes. Se trata de una estrategia doble que busca cuidar el desempeño electoral en el pago chico y, a la vez, plebiscitar sus gestiones.

En Fuerza Patria hay 15 jefes comunales que serán candidatos el próximo 7 de septiembre, algunos de ellos figuran en las listas para pelear por bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores, otros a los concejos locales. En el espacio de centro e interpartidario Somos Buenos Aires se anotaron cuatro alcaldes y en La Libertad Avanza, otros dos.

Si bien se habló de candidaturas testimoniales, hay una cuestión legal: los aspirantes quedarían expuestos a presentaciones legales en su contra en caso de reconocer públicamente que se presentan para un cargo en el que no están dispuestos a asumir. Será cuestión entonces de esperar a ver qué movimientos realizan el 10 de diciembre. También corrió la versión de que podrían apelar al truco de saltar al legislativo para esquivar la ley que frena las reelecciones indefinidas. Según explicaron letrados y constitucionalistas a este medio, la normativa vigente no da margen para esa maniobra, aunque quizás algún interesado apele a la Justicia. Se discutirá en 2027.

“Lo que vemos es que la campaña es muy corta y Milei amenaza contra los vecinos, entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo y poner el cuerpo”, dice a Buenos Aires/12 a Fabián Cagliardi, retomando palabras del gobernador Axel Kicillof. El intendente de Berisso encabezará la lista de concejales de Fuerza Patria en esa ciudad de la Tercera sección.

Fabián Cagliardi y Mario Secco junto a Axel Kicillof.

Con el mismo plan de "cuidar el concejo" se anotaron sus pares del peronismo Mario Secco, de Ensenada; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Juan José Mussi, de Berazategui; Andrés Watson, de Florencio Varela; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Fernando Espinoza, de La Matanza y Pablo Zurro, de Pehuajó. Se trata de jefes comunales con una basta experiencia al frente de sus distritos, que cargan con varias gestiones encima y que supieron revalidarlas por amplio margen en las urnas.

“Es un momento muy difícil el que pasamos, tenemos que ganar la elección y meter la mayor cantidad de concejales posibles”, suma Cagliardi desde la ribera. “El intendente es quien resuelve los problemas, tenemos intenciones de asumir porque los municipios están organizados”, añade.

El oficialismo bonaerense también engrosa las listas de aspirantes a la Legislatura con alcaldes de amplia experiencia. Están anotados, la mayoría con grandes posibilidades de ingresa, el paceño Mario Ishii; el jefe comunal de Alberti, Germán Lago y el bolivarense Marcos Pisano, para el Senado. A ellos se suman los que pujan por una banca en Diputados: el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; la quilmeña Mayra Mendoza, su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el mandamás de Daireaux, Alejandro Acerbo.

“Axel ha decidido que son los intendentes los que fueron avalados por la ciudadanía, les confía la lectura de esa sociedad y pide el acompañamiento. Los intendentes tomamos la decisión de tener la representación y le agradecemos a Axel esa posibilidad”, justificó el intendente Lago en diálogo con la AM1270.

El centro y los ex PRO tienen lo suyo

En una elección que, se teme, pueda puede tener una baja participación como una réplica de lo sucedido en las elecciones que ya se desarrollaron en las provincias que votaron hasta el momento, no sólo el peronismo recurrió a la estrategia de ubicar nombres de peso y con una gestión reconocida en las listas.

Es el caso del espacio de centro, Somos Buenos Aires, que nuclea a radicales, PRO, peronistas díscolos, la Coalición Cívica y vecinalismos, que ubicó en las listas seccionales al intendente de Tigre, Julio Zamora; a su par de Junín, Pablo Petrecca, al vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos y al jefe del Foro de Intendentes de la UCR, Maximiliano Suescun, que es intendente de Rauch.

“Es la primera vez en mucho tiempo que estamos frente a una elección de corte local y seccional. Eso requiere hablar de los temas más cercanos y ¿qué mejor que para hablar de eso que quienes gobiernan los territorios?”, dice Suescun a Buenos Aires/12. Para el ahora candidato a senador provincial por la Quinta sección, la candidatura de alcaldes “tiene que ver mucho con la necesidad de empezar a visualizar que hay que dar vuelta la provincia en la gestión de los problemas, resolver de abajo hacia arriba”.

Maximiliano Suescun.

El dirigente radical, que ya va por su tercer periodo de gestión frente a la comuna, las elecciones “hay que contextualizarlas” y este “es un momento que requiere mucho de visión territorial, porque la superestructura no ha tenido buenos resultados”, dado que lo que surgió como alternativa, Javier Milei, “es que el Estado no sirve nada y que hay que romper todo y no es ni lo uno ni lo otro: el Estado no es una organización criminal, pero tampoco es sano el ‘Estado presente’ sin responsabilidad”.

El jefe comunal considera que, con una Legislatura llena de intendentes, “se puede empezar a plantear una agenda que refleje más los problemas cotidianos, pero que también salgan soluciones concretas que están probadas que funcionen; va a ser un aporte a la diversidad”.

Un dato destacado da cuenta que desde 2023 y hasta el próximo diciembre, la Cámara de Diputados bonaerense habrá estado comandada por dos exintendentes: Alejandro Dichiara (Monte Hermoso) y Alexis Guerrera (General Pinto). Esa marca en sus CV tuvo peso al momento de elegirlos como titulares de la Cámara.

La Libertad Avanza también apostó a los intendentes con el fin de asegurarse un buen resultado en secciones clave para el recambio legislativo. Como en 2023 no ganó ninguna intendencia, el partido de los hermanos Milei recurrió a dos ex PRO: Diego Valenzuela, candidato a senador por la Primera y Guillermo Montenegro, candidato a la cámara alta por la Quinta.

Los dos intendentes cargan con más de un mandato y tienen la comandancia de sus distritos. Montenegro lo graficó así: “La importancia de Mar del Plata y de todo lo que representa nuestro interior la vi reflejada con la propuesta que me han hecho de encabezar como senador la 5ta sección electoral. Con humildad y dejando todo tipo de comodidad, acepto. Daré todo con tal de cambiar esta Provincia y sacarla de las garras kirchneristas”, dijo.

“Esto no es una pantalla. Estoy criando tres hijos chicos en mi ciudad. Por eso, podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027. Esa sería la estrategia de la casta peruka retorcida. Yo no soy eso. Estuve y estoy donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”, cerró.