Wanda Nara volvió a mostrarse en público este fin de semana tras los rumores sobre su estado de salud y mientras aún espera los resultados de los estudios. La conductora de televisión y empresaria fue este sábado al teatro Gran Rex junto a Mauro Icardi y sus hijas, a ver “Matilda, el musical”, y compartió imágenes en sus redes sociales.

"Impresionante Laurita Fernández y José María Listorti en Matilda el Musical", escribió la conductora de MasterChef en una historia de Instagram con videos que grabó durante la función y paneos a su pareja y sus hijas, Francesca e Isabella. "Cuánto talento en Matilda, el musical", agregó en otra historia.

Se trata de la primera salida que realiza la pareja desde que el futbolista volvió al país, y la primera vez que la modelo se muestra en público tras el cruce con el periodista Jorge Lanata, quien reveló un supuesto diagnóstico sin su consentimiento tras su internación en el Sanatorio Los Arcos.

"Random de esta última semana", escribió la conductora en otro posteo que hizo en las últimas horas, con imágenes de ella y su familia en su casa, para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Según informó NA, Icardi, que regresó al país hace pocos días de Turquía donde se desempeña como delantero del Galatasaray, estaría analizando la posibilidad de continuar su carrera en la Argentina para estar cerca de Wanda.

Qué dijo Wanda Nara tras los rumores sobre su estado de salud

La semana pasada la empresaria fue asistida en el Sanatorio Los Arcos de Palermo lo que generó rumores acerca de su salud. A raíz de las versiones que circularon, la conductora posteó en Instagram que está "a la espera de más exámenes" para conocer su diagnóstico.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios".



"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero", agregó, para referirse luego — sin nombrarlo— a Lanata, quien en su programa de radio dijo que la modelo y conductora tenía leucemia. "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", señaló.

Con respecto a sus cinco hijos —tres varones fruto de su matrimonio con el futbolista Maxi López, y dos nenas hijas de Mauro Icardi— sostuvo: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".



"Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen (...) Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", cerró.

