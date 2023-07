Esta semana se conocerá el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones Paso y se sabrá con exactitud cómo fue el debut del voto joven en la provincia de Santa Fe. Si bien el Tribunal Electoral provincial habilitó a los jóvenes de 16 y 17 años a sufragar en los comicios del pasado 16 de julio, todavía la Corte Suprema de Justicia santafesina debe resolver un recurso de queja presentado por un partido político para que en las elecciones generales de septiembre no se habilite la participación de los votantes jóvenes. A la espera de esa resolución, desde el Tribunal Electoral consideraron que no hay argumentos válidos para que su decisión sea revisada o eventualmente anulada ya que se trata de una reivindicación de derechos que no va en perjuicio de ninguna parte.

Hoy comienza el conteo de votos en el departamento Rosario, que tiene la mayor cantidad de electores, y entre jueves y viernes el Tribunal Electoral de Santa Fe dará a conocer el escrutinio definitivo de las Paso santafesinas. Allí no solo se conocerá con exactitud la cantidad de votos que sacó cada candidato y quienes superaron finalmente el piso electoral sino que también habrá precisiones sobre la cantidad de electores que se acercaron a las urnas. Entre ellos, estarán los jóvenes de 16 y 17 años que por primera vez tuvieron la posibilidad de integrar el padrón electoral para elegir candidatos provinciales como ya lo venían haciendo para los comicios nacionales, en ambos casos bajo la modalidad de voto opcional. De esa manera, se tendrá una dimensión de cómo fue el debut de este derecho, teniendo en cuenta que en Santa Fe hay casi 84 mil jóvenes que estuvieron habilitados para votar.

Esa posibilidad se les fue otorgada gracias a una resolución del Tribunal Electoral, presidido por Daniel Erbetta. En contacto con Rosario/12, el también presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe explicó que lo que hicieron desde el Tribunal fue “integrar normas de la Constitución Provincial con normas de la Constitución Nacional y leyes nacionales y de tratados internacionales para reivindicar un derecho que ya estaba reconocido para todos los jóvenes en el territorio argentino y que solamente estaban discriminados los jóvenes santafesinos para las elecciones locales”.

A pesar de que esta decisión tuvo la aprobación de la mayoría de los partidos políticos de Santa Fe, dos agrupaciones no tan visibles en la provincia, el partido País-Frente Primero Santa Fe (que cuenta con el patrocinio del abogado Domingo Rondina), presentaron un pedido para impugnar esa resolución. Lo llamativo es que esos espacios ni siquiera tuvieron precandidatos a senadores, diputados ni a gobernador en las últimas primarias, sino que solo participaron en elecciones comunales y para algunos Concejos municipales.

Si bien el cuestionamiento no logró prosperar para las Paso, persiste todavía por vía de un recurso de queja ante la Corte Suprema santafesina. Si la Corte decide abrir la queja interpuesta contra la decisión del Tribunal Electoral, los jóvenes se verían privados de votar en las generales porque la queja tiene un efecto suspensivo. Por el contrario, si rechaza el recurso, quedaría firme la decisión y por lo tanto los jóvenes votarían sin inconvenientes en las elecciones generales. Consultado sobre esta situación, Erbetta (quien debe excusarse de la decisión que tome la Corte por pertenecer al Tribunal Electoral) consideró que “no hay argumentos para que la decisión pueda ser revisada o eventualmente anulada”.

En ese sentido, evaluó que con esto “no ha habido perjuicio para nadie porque el único perjuicio que se alegaba era que al incorporarse más jóvenes al padrón se aumentaban las exigencias en función del piso del 1.5% pero el Tribunal aclaró reiteradamente que el Voto Joven no se toma en cuenta a los efectos de ese piso, no sólo porque es un voto optativo sino, fundamentalmente, porque no se pueden cambiar las reglas de juego cuando ya estaba iniciado el proceso electoral, de modo que nadie puede oponerse o alegar que existe un perjuicio por haber votado a los jóvenes, salvo que asuma una actitud más restrictiva de derechos”. Por otro lado, Erbetta consideró que una decisión de la Corte en un sentido anulatorio de lo que decidió el Tribunal, después que han votado los jóvenes en las PASO, traería consecuencias prácticas bastante complicadas, como por ejemplo en la integración de las listas o la reconfección del padrón.

En relación al recuento de los comicios, el presidente del Tribunal Electoral destacó que Santa Fe es una de las pocas sino la única provincia que ha desarrollado un sistema propio desde la época del gobierno de Obeid, de modo que no se le paga a ninguna empresa privada para el escrutinio ni provisorio ni definitivo. “Desde entonces prácticamente no ha habido demasiadas dificultades porque es un sistema que además da una amplia garantía de transparencia y reduce mucho los problemas y los inconvenientes. Además, significa para la provincia un ahorro importante de dinero porque en estas elecciones le ahorramos un gasto de 55 millones de pesos que pretendía cobrar la Justicia Federal Electoral por horas extras para entregar los padrones. Finalmente tomé la decisión de no pagarlo, entregaron los padrones un poco básicos y lo terminamos de armar nosotros, lo que demuestra que evidentemente pagar esa suma que pagan la mayoría de las provincias y que viene de años, no tiene ningún sentido”.