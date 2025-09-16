Estudiantes secundarios de distintas provincias se movilizaron ayer para conmemorar un nuevo aniversario de La Noche de Los Lápices. Una de las convocatorias fue en la Ciudad de Buenos Aires y la manifestación pasó por San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón a saludar. También hubo actos en La Plata, Banfield, Córdoba, Rosario, Catamarca y Mendoza, entre otras ciudades.

El movimiento estudiantil secundario organizado en la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe) hizo ayer diversos homenajes en conmemoración de los 49 años de la Noche de los Lápices. Bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria: 30.000 razones para liberar a Cristina”, hicieron actividades en distintos lugares. Además, hubo uno central en la ciudad de La Plata (ver aparte).

“Para nosotros esta es una fecha clave de nuestra historia. Somos herederos de aquella primera generación que se reveló y organizó, y nos parece muy importante seguir transitando ese camino, dejando huellas que sirvan a las próximas generaciones”, dijo Guadalupe Funez, presidenta de la ReNaCe.

Al atardecer, los estudiantes llegaron hasta el departamento donde CFK cumple prisión domiciliaria. Allí los saludó a los jóvenes y luego les envió un audio a quienes estaban en la capital bonaerense. "Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas”, dijo la presidenta del PJ.

Funez también hizo referencia a la proscripción de CFK y a la importancia de su figura en los jóvenes: “También reivindicamos a Cristina porque fue parte de esa generación y siempre apostó a las juventudes. Nos dio derechos que hoy defendemos, como la posibilidad de tener centros de estudiantes y votar desde los 16 años, conquistas que nosotros no olvidamos”.

