Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Gol en el minuto 97
Premier League: Alexis Mac Allister, el héroe de Liverpool
El pampeano campeón del mundo hizo gala de su rol de volante llegador y marcó en dos ocasiones versus Nottingham Forest, aunque uno se lo anularon.
22 de febrero de 2026 - 22:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Mac Allister gritó otro gol, pero le fue anulado por mano.
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Liverpool
Alexis Mac Allister
Fútbol
Premier League
Últimas Noticias
Tras la inconstitucionalidad de los aranceles
La senadora demócrata Elizabeth Warren dijo que Trump debería “reembolsar” a los contribuyentes
Hasta el 16 de marzo, convocatoria a creadores y curadores con premios
Vicente López llama a los artistas
La abogada argentina está encausada, en Brasil, por injurias raciales
Agostina Páez denuncia hostigamiento digital
A Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro
Torneo Apertura: San Lorenzo volvió a ganar pero le costó más de la cuenta
Exclusivo para
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante
Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná
Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI
Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025
El País
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
Página/12 hace memoria
Retrato de un espía en la embajada alemana
Por
Victoria Ginzberg
Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla
Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral
Por
Eva Moreira
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
Economía
Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE
Neumáticos por baterías chinas
Final de vacaciones
Controladores aéreos retoman los paros
Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo
La morosidad del crédito no baja
Por
Hernán Letcher
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
Sociedad
La abogada argentina está encausada, en Brasil, por injurias raciales
Agostina Páez denuncia hostigamiento digital
Mendoza en alerta
Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal
Balance tras los incendios del verano patagónico
Menos bosques y más frágiles
El niño está internado en Buenos Aires
“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación
Deportes
A Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro
Torneo Apertura: San Lorenzo volvió a ganar pero le costó más de la cuenta
Gol en el minuto 97
Premier League: Alexis Mac Allister, el héroe de Liverpool
El argentino disputa el partido decisivo ante Alejandro Tabilo en este momento
Etcheverry se metió en la final del Río Open tras vencer a Kopriva
El conjunto catalán superó a Real Madrid en la tabla de posiciones
Barcelona recuperó la punta con una goleada sobre Levante