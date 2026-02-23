Omitir para ir al contenido principal
La actriz trabaja en "¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Cooper

Laura Dern: “Debemos permitirnos evolucionar constantemente”

En el film protagonizado por Will Arnett, la otrora musa de David Lynch encarna a una mujer que tras divorciarse se lanza por un camino que despierta su confianza, su rabia y su sexualidad.

Adam White
Por Adam White
“La idea de que estamos avanzando en empoderamiento es una locura", asegura Dern. (AFP -)

Una ministra especialista en Marketing

Nuestra Señora del Mate

Por Vicente Mario di Maggio

El psicoanalista Sebastián Plut y su mirada sobre la era Milei

“La política libertaria no está destinada a perdurar en el tiempo”

Por Oscar Ranzani

El platense conquistó su primer título de ATP tras una maratónica semana

Tomás Etcheverry, campeón en Brasil: la gesta heroica en Río de Janeiro

Por Pablo Amalfitano

La UOM quiere ir a paro y lo propondrá mañana en la CGT

Los gremios redoblan la apuesta contra la reforma

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Mendoza en alerta

Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

El País

Lucas Morello recibió un impacto proveniente de la Policía de la Ciudad

Estuvo en la manifestación del 11 de febrero contra la Reforma Laboral y perdió un ojo tras la represión

Por Irina Hauser

El Presidente retoma el "Tour de la Gratitud"

Sigue el show de Milei por las provincias

Diatriba contra falsedades libertarias

Por Mempo Giardinelli

Economía

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Sociedad

El TOC N°14 investigará la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato será juzgado

La abogada argentina está encausada, en Brasil, por injurias raciales

Agostina Páez denuncia hostigamiento digital

Balance tras los incendios del verano patagónico

Menos bosques y más frágiles

Deportes

El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva

River no puede detener su caída en el torneo

Por Juan José Panno

A Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro

Torneo Apertura: San Lorenzo volvió a ganar pero le costó más de la cuenta

Gol en el minuto 97

Premier League: Alexis Mac Allister, el héroe de Liverpool