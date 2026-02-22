Omitir para ir al contenido principal
Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo
La morosidad del crédito no baja
En el sector privado, la irregularidad en los pagos llegó al 5,54 por ciento y entre las familias trepó a 9,34 por ciento.
Por
Hernán Letcher
22 de febrero de 2026 - 19:34
En tarjetas de crédito la morosidad se eleva al 8,55 por ciento.
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
El niño está internado en Buenos Aires
“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante
Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná
Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI
Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025
La reiterancia y reincidencia de la traición
Los Milei continúan ocupando el espacio vacío
Por
Eduardo Aliverti
Retrato de un espía en la embajada alemana
Por
Victoria Ginzberg
Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla
Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral
Por
Eva Moreira
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación
La canasta de servicios rompe los bolsillos
Increíbles definiciones en medio del doloroso cierre total de la planta de FATE
Para el Gobierno, producir ruedas es como producir bananas
Por
Leandro Renou
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
El niño está internado en Buenos Aires
“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación
Preocupación por la seguridad y los controles
Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
Muchas nubes, poco sol
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de febrero
Juegos de Invierno para pocos
Por
Osvaldo Arsenio
El Calamar venció 1-0 con un gol de Lotti a cinco minutos del final
Torneo Apertura: Platense le ganó a Barracas en el último suspiro
El club considera que el juez lo viene perjudicando en diferentes partidos
Atlético Tucumán presentará una queja formal por el arbitraje de Espinoza
Se interrumpió el duelo entre Etcheverry y Kopriva
La lluvia complicó las semifinales de Río