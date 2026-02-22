Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Preocupación por la seguridad y los controles
Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
El hecho ocurrió en Villa Gesell durante el Enduro del Verano. El joven circulaba sin casco ni protección. Crece la preocupación por los accidentes en la zona de dunas.
22 de febrero de 2026 - 15:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Tragedia en Villa Gesell
un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Costa Atlántica
Villa Gesell
Últimas Noticias
Preocupación por la seguridad y los controles
Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
El tribunal de justicia aplicó el beneficio de la duda
Sin condena para los soldaditos
Por
José Maggi
Nueva actuación lamentable de Newell's: lo goleó Banfield
El equipo tocó fondo y echan a la dupla técnica
Anuncio desde la Casa Blanca
Trump anunció que le ordenará al Pentágono desclasificar archivos de ovnis y extraterrestres
Exclusivo para
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante
Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná
Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI
Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025
El País
Página/12 hace memoria
Retrato de un espía en la embajada alemana
Por
Victoria Ginzberg
Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla
Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral
Por
Eva Moreira
Los reproches del exgobernador
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
Por
Gregorio Tatian
Cae la aprobación del Gobierno en las encuestas
Milei avanza en el Congreso, pero retrocede en la opinión pública
Por
Raúl Kollmann
Economía
Increíbles definiciones en medio del doloroso cierre total de la planta de FATE
Para el Gobierno, producir ruedas es como producir bananas
Por
Leandro Renou
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
Conclusiones de un encuentro de jóvenes economistas
A quién le puede servir la reforma
Por
Mara Pedrazzoli
El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre
El dólar baja y el país se encarece
Sociedad
Preocupación por la seguridad y los controles
Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
Muchas nubes, poco sol
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de febrero
Las pruebas comprometen cada vez más a la amante de la velocidad en Río Cuarto
La “Toretto cordobesa”, entre cámaras de seguridad y publicaciones en Instagram
Deportes
El Calamar venció 1-0 con un gol de Lotti a cinco minutos del final
Torneo Apertura: Platense le ganó a Barracas en el último suspiro
El club considera que el juez lo viene perjudicando en diferentes partidos
Atlético Tucumán presentará una queja formal por el arbitraje de Espinoza
Se interrumpió el duelo entre Etcheverry y Kopriva
La lluvia complicó las semifinales de Río
El equipo de Arteta visita este domingo al Tottenham a las 13.30
Premier League: El City ganó y sigue acechando al Arsenal