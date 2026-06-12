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El historial suma cinco triunfos contra Nigeria, uno contra Costa de Marfil y una derrota contra Camerún.

Argentina-Argelia y el karma con los rivales africanos en Mundiales

La selección nacional enfrentará a un país de África por octava vez en una Copa del Mundo: ganó seis de esos siete partidos, pero no fue campeón nunca que jugó contra naciones de ese continente.

Juan Ignacio Provéndola
Por Juan Ignacio Provéndola
Argentina-Nigeria en Rusia 2018 Lionel Messi y Marcos Rojo, en el triunfo 2-1 contra Nigeria en el Mundial de Rusia 2018 Archivo -

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