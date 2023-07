El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, sacó a relucir el catálogo de propuestas de la derecha y durante una conferencia ante empresarios en La Rural insistió en la quita de retenciones y prometió eliminar el cepo cambiario, aunque en este punto se desmarcó de su rival en la interna, Patricia Bullrich. Además, apuntó a la “industria del juicio laboral” y planteó duras críticas al gobierno por el pre-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció Sergio Massa este domingo.



Retenciones a 0

Durante su participación en la conferencia “Compromisos con una nueva Argentina” que reúne a buena parte de los pre-candidatos presidenciales en La Rural, el jefe de Gobierno advirtió que “el campo va a ser uno de los grandes motores de la recuperación” si es electo, y propuso una quita de retenciones “el día uno” para las economías regionales, y una “curva descendente para los granos más grandes”. “Vamos a llevar a 0 los derechos de exportación de la leche, el arroz, el vino, la madera y el algodón”, enumeró el candidato.

Además, dijo que si es electo buscará llevar a cabo un “cronograma descendente para bajar la retención de todos los demás productos que exporta la Argentina”, una medida similar a la que tomó Mauricio Macri durante su gestión y que luego tuvo que retrotraer en medio de una de las crisis cambiarias, en 2018.

¿El fin del cepo?

En una conferencia de prensa posterior a su exposición, Larreta advirtió que si gana las elecciones también avanzará en la eliminación del cepo cambiario. “Vamos a trabajar en la unificación del tipo de cambio y salir del cepo, en la medida de lo posible y vayamos reconstruyendo las reservas del Banco Central y generando confianza”, explicó.

Ese punto no es un asunto menor en la interna que tiene con Patricia Bullrich, quien propone la eliminación inmediata del cepo, aunque la exministra no explica qué sucederá con el dólar y con el tipo de cambio si se quitan todo tipo de restricciones. De hecho, Larreta también se diferenció de su rival respecto de las retenciones: la expresidenta del PRO afirmó ante ruralistas que eliminará los derechos de exportación “de inmediato”.

Ante ruralistas, Larreta volvió a señalar a Bullrich, aunque sin mencionarla: “Tenemos que ir a un tipo de cambio único, pero no el primer día. El que venga acá y diga que va a unificar el primer día, no es serio, porque no hay dólares en el Banco Central, necesitamos recomponer reservas y volver a construir confianza”.

El plan de Larreta para alegrar al campo

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial enumeró una serie de “objetivos” para el sector agropecuario, entre los que mencionó la necesidad de “duplicar las exportaciones para el complejo agroalimenticio”.

Por eso, dijo en conferencia de prensa, su plan de “medidas concretas” brinda “previsibilidad” para “bajar los costos de producción y abrir nuevos mercados”. “También trabajando para terminar con la industria del juicio laboral, que afecta mucho al campo, reduciendo y armonizando los controles y regulaciones de Senasa, AFIP y el INTA. Tenemos que destrabarle la vida al campo”.

“Hoy el gobierno castiga (al sector) y lo llena de retenciones, hay que promover que la Argentina exporte, porque hoy el mundo necesita alimentos. Las retenciones son un pésimo impuesto”, insistió.

Por otra parte, habló de “aumentar las exportaciones de granos a 190 toneladas” y “superar el récord de exportaciones de la carne”. También mencionó que buscará “duplicar el valor agregado en origen, porque eso revaloriza las comunidades y tiene visión federal”, y que buscará “fomentar el empleo” en el rubro del agro.

Críticas al Gobierno por el acuerdo con el FMI

Finalmente, Rodríguez Larreta también apuntó al gobierno por el pre acuerdo con el FMI anunciado por Massa este domingo. “Las últimas medidas que se están insinuando, porque no son definiciones, son un parche más que no solucionan el problema”. “Proponen un dólar soja y duró 25 días, pero Argentina necesita un plan de 25 años, que las medidas se sostengan en el tiempo, que el campo pueda prever, que los productores tengan un horizonte previsible”, finalizó.