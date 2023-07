Mucha previa y poco durante hubo este lunes en el flojísimo empate sin goles entre Vélez y Unión en Liniers, partido sobrevendido -discursivamente- por el reencuentro entre Sebastián Méndez con su exequipo tras la abrupta salida del Gallego de Santa Fe.

Antes del inicio, Méndez recibió el abrazo del "Kily" González -lo reemplazó en Unión- pero ninguno de los jugadores tatengues se acercaron para saludarlo. Vale recordar que el Gallego renunció sorpresivamente al cargo santafesino tras golear 3-0 a Independiente para asumir en Vélez, acéfalo tras la salida del Tigre Gareca, lo que despertó muchas críticas de los dirigentes tatengues para el exdefensor.

Y en la cancha, ambos jugaron como dictan sus posiciones: igualados en el puesto 23º con 27 unidades, a sólo cinco del penúltimo, Huracán, por ahora descendiendo. Entre los dos elencos apenas sumaron un tiro al arco -gentileza del Tatengue, con un cabezazo del pibe Jerónimo Dómina que el arquero Leo Burián rechazó de gran manera- con lo que la cosa fue dura de presenciar en la fría tarde porteña.

Vélez y Unión se han convertido en especialistas en tablas en sus últimos partidos: desde la llegada de Méndez, el Fortín está invicto pero tras dos triunfos iniciales viene de cuatro empates en fila. Por su parte, Unión también suma cuatro igualdades seguidas con el Kily González, tras la derrota 0-1 con Atlético Tucumán en su debut.



El dato menos alentador para el Tatengue es que desde la salida del Gallego y el arribo del Kily no suma goles a favor en sus cinco presentaciones. A falta de males, Unión no tuvo entre sus once al atacante Imanol Machuca, en conflicto con la dirigencia por su posible venta al fútbol brasileño.



A falta de situaciones de peligro, el protagonismo se lo llevó el árbitro por una polémica decisión: a los 17 minutos, Walter Bou se equivocó en el pase atrás y propició el ataque veloz de Kevin Zenón, quien cedió para Dómina y cuando el juvenil se disponía a definir mano a mano, recibió un leve empujón de Juan Méndez. Fernando Rapallini ni siquiera fue al VAR y Vélez se salvó del penal y expulsión.

En la próxima y última fecha, Vélez visitará a Huracán y Unión recibirá a Defensa y Justicia.