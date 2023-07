Agustín Duarte tiene once años, es campeón nacional de ajedrez en la categoría sub-12, tricampeón provincial, y en diciembre participará del Torneo Panamericano, en Brasil. El bonaerense, nacido en el municipio de Florencio Varela, ya participaba de los torneos de la Liga del Río de La Plata con tan solo cinco años. Hoy, junto a su padre y maestro, Héctor, dialoga con BuenosAires/12 y repasan el camino que lo convirtió en una de las mayores promesas del deporte nacional.

El 13 de diciembre de 2011, en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela nació un niño que con el paso del tiempo se iba a convertir en un joven que despierta admiración en el mundo del ajedrez. Desde muy pequeño, Agustín Duarte estuvo rodeado de libros, tablas y piezas de ajedrez ya que Héctor, su padre, está ligado al deporte desde hace más de 25 años. “Me divierte mucho jugar al ajedrez, estoy muy contento cuando lo practico. Me gusta jugar los torneos, son muy emocionantes. Estoy muy feliz de que mi profesor sea mi papá, con él estoy en casa y puedo estudiar todo el tiempo. Con el ajedrez quiero llegar al título de Gran Maestro y superar el top 50 mundial”, le cuenta a este diario.

“Su aprendizaje fue totalmente casero. Mi casa es como un club entero, todo es ajedrez. Esa fue su gran motivación para estudiar y jugar, él transitó ese ámbito y se motivó así, fue su modelo y referencia”, detalla Héctor.

Agustín forjó su pasión mientras miraba a su hermano mayor, quien acompañaba a su padre a diversos torneos de ajedrez. Él era demasiado chico para participar, pero las ganas y la insistencia hicieron que su padre le preste más atención. Cuenta Héctor: “Él tiene una genialidad, a los tres años aprendió a leer y a los cuatro empezó con ajedrez. Como vi que sabía leer, le enseñé el sistema algebraico, que, para profundizar en el ajedrez, tenés que saberlo obligatoriamente. Cuando yo estaba en mi trabajo, él podía tomar un libro, mirar la posición y resolver problemas y diversas cuestiones de la táctica y del juego en sí. A partir de ahí empezó a mirar videos todo el día, a jugar muchas partidas, tablas y demás”.

Debido al veloz aprendizaje de Agustín, Héctor decidió acompañarlo a un torneo de la Liga de Ajedrez del Río de La Plata, el torneo que engloba a 85 distritos de la Provincia de Buenos Aires. En Quilmes, y con sólo cinco años, Agustín alcanzó el primer puesto tras participar en seis rondas: ganó las primeras cinco y en la última aceptó el empate, debido a que su rival era mayor, contaba con más astucia, y ante la empantanada definición, le ofreció hacer tablas.

Con el correr de los años, Agustín empezó a viajar al Club Argentino de Ajedrez, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Allí jugaba con los chicos más grandes y en partidas rápidas demostraba la capacidad y el talento que tiene", recuerda Héctor. Y agrega: "Todos decían que tenían que ponerle un profesor, y de hecho nos lo ofrecieron. Cuando le conté a Agustín, se enojó por no haberle preguntado y él me dijo que quería quedarse conmigo y con su hermano, y que nosotros lo entrenemos. Me dio vergüenza decírselo al Gran Maestro director de la selección argentina, pero fue su decisión y nos llena de orgullo”.

En 2018, Agustín se consagró subcampeón argentino tras lograr completar ocho rondas y media de once. Ese mismo año, en el CeNARD, el varelense participó del Torneo Sudamericano de Ajedrez y alcanzó el quinto lugar. Actualmente es tricampeón de la Liga del Río de La Plata a nivel provincial y en febrero dio el gran batacazo tras conseguir el Campeonato Nacional tras ganarle “al imbatible de su categoría”, según Héctor. “Nos preparamos durante tres meses a full, con un ajedrez casero, y el municipio de Varela que nos ayuda un montón. Eso nos dio fortaleza para dar el batacazo".

"Los chicos de su categoría tienen Maestro FIDE, Maestro Internacional y Gran Maestro, que son títulos que concede la Federación Argentina de Ajedrez, pero nuestra conexión fue la de padre profesor e hijo alumno talentoso”, describe orgulloso.

Héctor es profesor de ajedrez en el municipio de Florencio Varela desde 2004. Comenzó a dictar talleres en los patios abiertos de las escuelas, para que los pibes y pibas puedan ir los sábados a aprender. Por este motivo, señala que “la política es muy importante en las actividades y es de vital importancia para fomentar el deporte”. A nivel provincial, destaca que “la Secretaría de Deportes bonaerense ya se contactó con él para que Agustín cuente con la beca que le permita profundizar su aprendizaje”.

Además del ajedrez, Agustín remarca que le encantan los deportes y cuenta que la escuela también practica handball, vóley, ringo y esta por empezar con atletismo. A su vez, tiene sus propios canales en YouTube y en Twitch, ambos llamados “EscuelaMunicipalFV”.

Los buenos rendimientos de Agustín Duarte lo catapultaron a participar del Torneo Panamericano de Ajedrez que se llevará a cabo en Brasil, durante el mes de diciembre. “Para participar de los torneos hago muchos esfuerzos, juego muchas partidas, y estudio muchas tácticas”, dice mientras prepara su viaje al país carioca. “Estoy muy bien, quiero ganar el título Maestro FIDE, estudio mucho para eso, y con el ajedrez quiero llegar al título de Gran Maestro y superar el TOP 50 mundial”, sentencia.