Un video se volvió viral y generó indignación en las redes sociales: es que un colectivero fue filmado cuando le decía a un abuelo que se tenía que bajar porque no tenía la Tarjeta SUBE.

TE PUEDE INTERESAR: Una encargada de edificio fue agredida por diplomáticos

Frente a esta situación, varios pasajeros empezaron a hablar en defensa del abuelo.

"Hay que ser más humanos", dijo una señora. Como el jubilado no tenía la tarjeta, el colectivero no quería avanzar y hasta amenazó con no arrancar el colectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Se escondió en el baño y la mató a puñaladas: tenía una perimetral

Entre todos los pasajerose pusieron de acuerdo, y contuvieron al abuelo que se sintió afligido por toda la situación: "¿Me van a llevar preso?, preguntó el anciano. Los pasajeros lo calmaron y lo ayudaron.

Mirá el testimonio de la persona que filmó todo, en el clip de Telenueve.