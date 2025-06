En la segunda jornada del proceso que en Salta se sigue en contra de cinco personas acusadas de integrar una asociación ilícita que estafó mediante una operatoria de la firma Generación Zoe, el principal acusado, Leonardo Cositorto, se declaró inocente y sostuvo que es objeto de una campaña para sacarlo del mercado financiero. Pero además, arremetió con distintos sectores políticos, incluido el propio Javier Milei. "Nosotros no hicimos lo de $LIBRA, que se llevaron 500 millones de dólares y ahí andan libres por el mundo", dijo y recordó que en su momento había apoyado a Mauricio Macri, a Martiniamo Molina y, más cerca en el tiempo, a La Libertad Avanza. Cuando quiso seguir con su declaración en esa línea, los jueces no lo dejaron.

Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz están siendo juzgados por estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La segunda jornada de la audiencia comenzó con el rechazo del planteo de nulidad realizado el primer día por la defensa del líder de Generación Zoe, a cargo de la defensora oficial Cecilia Martínez. El presidente del Tribunal, Martín Pérez, explicó que no se vulneró el derecho a defensa y que no existen irregularidades que comprometan la validez del proceso.

Luego Cositorto pidió declarar, y anticipó que probablemente lo vuelva a hacer antes de la sentencia. "No vengo acá a mentir. No tengo nada que ocultar", sostuvo de entrada. Y ya casi en el final afirmó: "Yo me declaro, señores jueces, totalmente inocente. Y hablo además por la gente que está en soporte".

El empresario y pastor evangélico negó haber ocultado fondos y que hubiera tenido intención de fugarse, y aseveró que su detención fue el resultado de una campaña mediática y judicial para sacarlo del mercado financiero. Asimismo, denunció haber estado preso más de tres años, en condiciones en las que sufrió maltratos y estuvo incomunicado por más de mil días, y responsabilizó por ello a la fiscal Juliana Companys, de Villa María, Córdoba.

Cositorto, que se autodefinió como "coach financiero, espiritual y en ventas", comenzó cuestionando la distinta vara del sistema penal argentino, que lo tiene detenido a él y, a la par, quienes llevaron a cabo la operatoria de la criptomoneda $LIBRA, incluido el presidente Javier Milei, "andan libres por el mundo".

Lloró al recordar que no ve a su hijo desde hace "cuarenta meses" y el matrato que dijo haber recibido en su detención. Insistió en que no se le está permitiendo defenderse como es debido: "hablan de igualdad de armas. No hay", acusó.

Sobre la acusación por su actividad en Salta, empezó por reseñar sus comienzos en la actividad empresarial, de muy joven, hasta la creación de la fundación, en 2017, en Colombia, y su llegada a la Argentina, en 2019. Detalló que la firma se llamó primero Zoe Empowerment y luego, junto a dos socios, abrió Generación Zoe, especialmente orientada al coaching ontológico y a las operaciones financieras.

"Nosotros no vinimos acá a sacarle plata a los salteños", afirmó. Detalló que la oficina en esta ciudad, o soporte, se inauguró en diciembre de 2021. La dejó a cargo de Ricardo Vilardel porque lo conocía desde hacía años y se habían reencontrado en 2017 en un curso de coaching. Dijo que Vilardel se ocupó de conformar el staff local, para lo que convocó a su hermano y a su hermana. Aclaró que Vilardel le mandaba el dinero que ingresaba en Salta y lo justificó en la inflación que había en el país, por lo que esos fondos eran usados para generar más estructura e ingresos.

El eje de su declaración fue la victimización: Cositorto aseguró que Generación Zoe fue una empresa solvente que pagó las inversiones puntualmente hasta febrero de 2022 y que “el desastre financiero” comenzó cuando la fiscal de Córdoba lo acusó de operar fuera del mercado legal y disparó un alerta internacional que derivó en su detención, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la imposibilidad de acceso a sus bitcoin. Simultáneamente, la Comisión Nacional de Valores le ordenó cesar la oferta pública de sus servicios en redes sociales. "Utilizaron la alarma de la CNV para sacarnos del mercado", sostuvo.

En la misma línea afirmó más adelante, respondiendo a preguntas de la fiscal Ana Salinas Odorisio, que si no los hubieran sacado del mercado "seríamos una empresa muy similar a Mercado Pago". Por eso Marcos Galperín hizo declaraciones públicas en su contra, aseguró.

También señaló al empresario costarricense José Vargas, "que hizo un arreglo con la fiscal y está en Uruguyay"; al exjuez federal Héctor Luis Yrimia, que "está prófugo en Dubai", y a la trader Rosa María González Rincón, de haberle robado la firma Juzema (ex Zoe Broker) y de seguir operando con ella.

Sostuvo que para el momento en que fue denunciado, Generación Zoe tenía una criptomoneda propia, una comunidad, estructura e ingresos, y operaba con un fideicomiso, del que era presidente. Detalló que en Salta ingresaron 600 fiduciantes (inversores) y solo 118 hicieron denuncias en su contra. Explicó que la firma hacía trading y pagaba a 7,5 por ciento de interés mensual, que consideró normal para el mercado financiero digital del momento.

Según sus cálculos, la deuda con estos 118 denunciantes ronda los 240 mil dólares, cifra que consideró menor en comparación con los montos con los que operaba Zoe. Entre otros detalles, dijo que le bloquearon 611 bitcoins, que representan 65 millones de dólares, "miren si no vamos a querer pagar 240 mil dólares", ejemplificó.

"No vinimos acá a ver si nos podíamos llevar 200, 300 mil dólares", insistió, y aseguró que si hubiera podido seguir operando y generando negocios habría superado la crisis provocada por el bloqueo de sus cuentas y habría pagado a estos inversores. Pero "me sacaron el capital social, que era la confianza de la gente, me retuvieron los bitcoins y me bloquearon las cuentas”, sostuvo.

Asimismo, aseveró que nunca dio la orden de cerrar la oficina en Salta y que no tuvo intención de estafar.

La financiera Generación Zoe comenzó a ser investigada en 2022 a partir de denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados. La investigación determinó que Cositorto lideraba la empresa que atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada, de entre el 7,5 % y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.