Guillermo Castello, el último diputado provincial que respondía a José Luis Espert, decidió abandonar las filas del economista y comunicó a la presidencia de la Cámara Baja que su monobloque se llamará Libre. De esta manera, los tres legisladores que ingresaron al cuerpo de la mano de Avanza Libertad en los comicios de 2021 ya no comulgan con su líder. El motivo de la partida de Castello, según explicó él mismo en sus redes, fue el “inconsulto acuerdo” entre Espert y Horacio Rodríguez Larreta, por el cual el dirigente liberal encabeza la lista de senadores nacionales bonaerenses del team paloma en Juntos por el Cambio.

En diálogo con Buenos Aires/12, Castello confirmó su postura: “Hace tres o cuatro meses le dije a José Luis que no lo iba a acompañar en una decisión de estas características porque defrauda al electorado.” Acerca de los motivos que llevaron al economista a aliarse con el espacio macrista, el legislador marplatense fue claro: "Él privilegió lo electoral y no lo ideológico.”

Con esta partida, Castello se suma a la decisión de Constanza Moragues Santos y Nahuel Sotelo de abandonar las filas de Espert. Ambos ya mantienen un lineamiento el ala liberal que conduce Javier Milei. Así, tras su decisión de sumarse a la construcción de Larreta en la provincia, Espert se quedó sin representatividad propia. Cabe recordar que a nivel nacional pero en el plano bonaerense, la diputada Carolina Píparo también huyó de las huestes espertistas para sumarse a La Libertad Avanza, siendo precandidata a gobernadora.

Si bien es marplatense, Castello accedió a su banca en representación de la sexta sección electoral y no por la quinta. Éste no es el primer salto del diputado, ya en 2019 oficializó su ruptura con la colación liderada por Mauricio Macri y quiso competir como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con el sello de Espert. En aquel entonces, un fallo de la Justicia Electoral de la Nación le impidió participar de los comicios, lo que motivó acusaciones del propio Espert contra Juntos por el Cambio.

“Jose Luis hizo muy público que la bajada de la lista respondió a una acción de un sector de Juntos por el Cambio y fue algo que nunca se aclaró”, recordó el diputado. “Volver a un lugar que, supuestamente, te volteó las listas no me parece muy sensato”, agregó. En este sentido, Castello afirmó que mantiene sus sospechas sobre la actuación del macrismo tras el cierre de listas de 2019 que imposibilitó la competencia provincial del Frente Despertar: “Hubo algo raro y todo eso se escondió bajo la alfombra.”

Castello ocupó un lugar como diputado provincial por primera vez en 2015. Lo hizo en nombre de la Coalición Cívica de Mar del Plata y con una clara referencia en Elisa Carrió. El propio legislador dijo en 2019: "Cambiemos ya no es el aire fresco que busca renovar la política, sino que se convirtió en una alianza en la que prevalecen intereses individuales y sectoriales”.

En aquellos tuits, Castello aseguraba que dentro de la coalición macrista no le habían permitido avanzar con sus proyectos. Entre ellos, mencionó la "legalización de las plataformas de transporte como Uber o Cabify, el fin del nepotismo, el ordenamiento del espacio público, quitarle los planes a quienes cortan calles, baja de impuestos, desburocratización del Estado, entre otros”.

Castello remarcó también que llamó su atención la decisión de Espert porque siempre "hablaba de posibles acuerdos, porque creemos en los acuerdos, pero que era importante que estuvieran hecho sobre propuestas y plataformas, y de eso no hubo nada, porque no hubo acuerdo programático”. Según su mirada, el hoy precandidato a senador nacional está “comprando las desavenencias de JxC y se mete en un quilombo que no está pudiendo resolver. Lo único que hubo en la mesa de negociación son cargos, porque hasta, incluso, seria más razonable estar con Bullrich”, dijo.



Sin embargo, Castello se diferenció de sus ex compañeros de bloque, Sotelo y Moragues Santos, y aclaró que no optará por integrar La Libertad Avanza: “Milei es un buen candidato que expresa las ideas liberales, pero tomó el atajo de querer presentarse ahora con listas en todos lados y que son todas impresentables.” Desde su lectura, las nóminas están integradas por personas ajenas a la corriente liberal y que, en caso de arribar a las distintas legislaturas, “decepcionarán” al electorado que los apoyó. “Creo que se apresuró y tendría que haber pensado a mediano o largo plazo”, agregó.

A su vez, condenó que el “90 por ciento de los candidatos no son propios, son prestados por Massa, y está el rumoreo de candidaturas compradas”.

Este escenario, especula Castello, genera un vacío de representatividad del liberalismo en la provincia de Buenos Aires que él espera cubrir a partir del 10 de diciembre, teniendo en cuenta que le quedan dos años más de mandato en la Cámara de Diputados provincial.

Pero si hay una postura que a lo largo de los años caracterizó a Castello es su profundo negacionismo. Incluso, en 2019 presentó un proyecto de ley para quitar la frase "30 mil desaparecidos" de las publicaciones oficiales bonaerenses. Más cercano a estos días, se opuso y criticó la realización de un mural en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los patios de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.