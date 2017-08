“Si los escuchás una y otra vez, sentado, quieto, vas matando la música: necesitan ser bailados, así es como realmente cobran vida”, avisa el productor y DJ Ismael Pinkler, integrante de Carisma, al referirse a los nueve híper rítmicos tracks de Gratis, flamante obra del dúo que integra junto a Carolina Stegmayer (otrora DJ Cheta). “Hay algo ritual que se completa en el cuerpo. Así como nuestros temas surgen de un diálogo, de un ida y vuelta con la pista, también necesitan del cuerpo para existir”, completa ella. Y es que, en efecto, la fiesta cumplió un rol creativo en el desarrollo de las canciones del disco. Fundamentalmente, las Dengue Dancing, de las que son DJ residentes, donde fueron presentando los tracks cuando aún estaban en proceso, amén “de que la música se mezclara y se filtrara con lo que sucedía en ese espacio, para después seguir trabajándola” (Ismael dixit). “Eso habla de la apertura de esta fiesta: un lugar donde nos podemos permitir llevar tracks inconclusos, a mitad de camino, y compartirlos… Con la tranquilidad que conlleva saber que van a poder existir por fuera de nuestro departamento”, suma Carolina.

Fue precisamente en Dengue Dancing Records –sello desprendimiento de la mentada fiesta– donde Carisma editó su primer EP, Esto es Carisma, en 2012. Y es donde ahora, cinco años más tarde, sacan su primer larga duración, disponible en formato digital ingresando a carismagratis.com.ar <http://www.carismagratis.com.ar>. En el ínterin y en vinilo, sus EPs Directamente (2014) y Vértigo (2015) con el sello Cómeme (Alemania); producciones y remixes para Huntleys&Palmers (Escocia), Motorik (Australia), el prestigioso Fabric (Inglaterra); toques en festivales y clubes de Europa, Sudamérica, México; elogios de grandes de la escena internacional como Busy P, Green Velvet, ErolAlkan.

“Cada tema de Gratis tuvo formas muy distintas; hubo una versión de ‘Con Sombras’ para 2 am, otra para 4 am…”, cuenta –sobre el proceso– Stegmayer. “Hasta que, en un momento, el track te expulsa, y ya está, no hay que tocarlo más. La posproducción puede ser infinita, pero si te pasás y no soltás, lo ahogás y corrés el riesgo de domar, ‘ordenar’ una desprolijidad que puede ser vital”, aporta Ismael. “Por suerte, somos dos para poder medir qué está diciendo, pidiendo cada tema y así no empujarlo para un lado ‘incorrecto’”, agrega CS. Explican además, y en conjunto, que como sus composiciones están especialmente pergeñadas para sus DJ sets, “siempre los discos terminan siendo un abanico de intensidades de la noche, que hacemos a nuestra medida. A diferencia de EPs pasados, aquí el recorrido es más extenso. Más amplio y más variado”.

Cabe destacar, en ese sentido, ciertas palabras de Lorenzo “Lolo” Anzoátegui –creador junto a Ani Castoldi de la fiesta y el sello Dengue–, quien provee afinada y pormenorizada descripción de las canciones en el statement oficial del lanzamiento de Gratis: “Algunos temas coquetean con el pop como el reggae ‘Soñándote’, el melódico ‘Pienso en vos’ o el insistente ‘Qué es Wave?’, que da comienzo al disco. Otros son pura intensidad discotequera como ‘Con Sombras’, ‘Pool Fiction’ y ‘Suprema’, mientras que ‘Encaje’, ‘Imaginario’ y ‘Muy Muy’ exploran la introspección, el hipnotismo y el sin sentido”. Aclaran, por otra parte, que los Carisma no trabajan con referencias puntuales: “A lo sumo puede estar el mood de tal o cual disco que estuvimos escuchando, no necesariamente de música electrónica; pero no es tan lineal ni la escucha ni la producción”.

Vale decir además que, en cierto modo, hay materialización del álbum: 300 elegantes tarjetas de crédito, negras, numeradas, diseñadas por Alejandro Ros. “Es un chiste que ironiza la idea de exclusividad; porque Gratis es gratis, y al link al que lleva esta tarjeta presuntamente ‘vip’, puede acceder cualquiera, sin necesidad de membresía”, concede Stegmayer. De hecho, ni siquiera están a la venta: las regalan en sus presentaciones.

Así como la pionera de la electrónica Suzanne Ciani llama al Buchla su novio por el vínculo especial que la une con su instrumento de mil amores, los Carisma se refieren a tres favoritos, clave en Gratis: una Korg Electribe (“azul, preciosa, que se filtra en todos nuestros temas”); el Bolsa Bass (“rosa, chiquito, solo tiene siete sonidos, es re simple y nos encanta”); y el Moogerfooger (“lo único que hace es sacar agudos, ¡pero lo hace tan bien!; es nuestra diva”). Todas las voces del disco, por cierto, pertenecen a Carolina; más y menos intervenidas, según la ocasión: en “Pienso en vos”, por ejemplo, casi nada; en “Qué es Wave”, tan distorsionada que se trasforma en otra cosa, un sonido extraño, artificial y ajeno, orgánico a la composición.

“Sus pistas están llenas de elementos que dejan espacio para que nos movamos, donde es el bailarín el que se convierte en el solo de guitarra o en esa melodía ausente sostenida por ritmos y atmósferas”, coronan medios internacionales al mencionar la celebrada obra de Carisma. Concepto que, en distendida y afable charla, Ismael puntualiza: “Nuestras composiciones tiene aire para ser bailadas; no son ideas cerradas: son ritmos que, gracias a esas ‘ausencias’ se vuelven más incitantes, precisamente porque se completan en la pista”.

Por lo demás, no es Carisma la única iniciativa que reúne artísticamente a Stegmayer y Pinkler. Solo este año, la inquieta dupla –que además es pareja– se ha embarcado en los más diversos proyectos. El pasado mayo, junto a un equipo interdisciplinario, estrenaron IOWA en el cheLA: experimento escénico que cruzó cine, literatura, teatro, música, instalación y performance, acerca de una roadmovie de ciencia ficción. Allí, Pinkler hizo la música junto a Marina La Grasta (de Ibiza Pareo); y Stegmayer participó en doble rol, como actriz y coguionista. Además, actualmente sigue en cartel Himalaya (domingos a las 19 en Ladran Sancho, hasta fines de octubre), pieza independiente del grupo teatral Rojo Accidente, donde Carolina interpreta a una alpinista por escalar el monte Manaslu; e Ismael estuvo a cargo del diseño sonoro. Como también lo hace en Caravana, obra de danza de Amparo González Sola y Juan Onofri Barbato, que explora las intensidades de los materiales y su potencial evocativo. Recientemente estrenada en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551, jueves y viernes a las 21), allí CS oficia de productora y asistente de dirección.

En lo que a Carisma refiere, los próximos meses lucen por demás auspiciosos. Solo en las próximas semanas, ya tienen fechas confirmadas en las fiestas Reset (sábado 19 de agosto) y Cyndi (viernes 25 de agosto), donde continuarán presentado el álbum. Y en noviembre, serán parte del incitante line-up del festival Sónar.