“Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen”. La frase de Horacio Rodíguez Larreta en La Matanza marca el pulso de la confianza del espacio de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

El larretismo bonaerense continúa afianzando su presencia en el territorio bonaerense de cara a las primarias en las que buscará imponerse ante el armado interno que lideran Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Con el porteño y Diego Santilli a la cabeza, este miércoles recorrieron los barrios de Ramos Mejía, Laferrere, Virrey del Pino y La Tablada.



El precandidato presidencial aseguró que “los matanceros quieren un cambio” porque “no aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas”. “No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar”, sostuvo y destacó "el valor y la experiencia" de Toty Flores, su candidato, para desempeñarse como futuro intendente.



Apoyándose en la candidatura de su jefe político, Santilli aseguró que "la Argentina empezó un proceso de cambio muy importante", tomando como ejemplo a las elecciones legislativas del 2021 y algunas de las contiendas provinciales que sumaron victorias opositoras en este 2023. "Hay un proceso silencioso en la sociedad que quiere vivir tranquila, que quiere tener oportunidades, que quiere tener laburo", afirmó.



El precandidato a gobernador bonaerense detalló los principales planteos de los vecinos durante las recorridas: “Piden seguridad, trabajo y futuro para sus hijos, que significa una educación de calidad y que puedan tener los 180 días de clases en la provincia. Eso significa también que haya luz, que haya gas en las escuelas, estufas en invierno y ventiladores en verano”.



Sobre el plan de seguridad, repitiendo un discurso endurecido con el que viene intentando balancear la tendencia en la interna de su alianza, Santilli aseguró tener "la decisión política de enfrentar al delincuente, al delito, al narcotráfico, en dos dimensiones". "Una es la del narcotráfico y ahí hay que ir con los cuerpos de élite de la fuerza de seguridad más la justicia; y después, con el narcomenudeo, que es el que avanza en tu barrio, hay que poner a toda la Policía en la calle y respaldarla”, agregó.



En sintonía con Santilli, Flores dijo que “hay una sensación de hartazgo con lo que pasa, no quieren vivir más así". "Por eso, tenemos una enorme fe de que vamos a ganar La Matanza”, aseguró.



Luego, Rodríguez Larreta y Santilli recorrieron el barrio en los "050", que describieron como "los autos que llevan a los vecinos de Laferrere a las zonas donde los servicios de transporte público no llegan". Además, almorzaron con los choferes en el barrio Luján y recorrieron el Centro de Trasbordo Metrobus La Matanza, que se encuentra en estado de abandono. Durante estas actividades estuvo también el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y la precandidata a intendente de La Matanza de UCR Evoluciona, Josefina Mendoza.

"Necesitamos un gobierno que se encargue de la seguridad, educación y salud", dijo la precandidata radical y se mostró confiada en el "apoyo local" que recibirán las candidaturas de Larreta y Santilli. "Vamos a poder llevar adelante un gobierno local que tenga el respaldo necesario y la voluntad política de llevar esa agenda adelante, un gobierno que le haga la vida más fácil a la gente y no que se la complique ", aseguró Mendoza.