El monumento a Julio Argentino Roca ya no estará más en la plaza principal de la Ciudad de Bariloche. Así lo informaron las autoridades locales, que confirmaron la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos para trasladar la estatua ecuestre a otra zona de la ciudad. Aunque está planteada como una medida para la "refuncionalización" del centro cívico, el traslado del monumento interviene directamente en un conflicto histórico sobre la monumentalización de la figura del expresidente y líder de la Campaña del Desierto, cuyo rechazo supo encabezar el historiador Osvaldo Bayer. La propia estatua barilochense fue vandalizada y hasta intentó ser derribada en diversas ocasiones.

Era el 12 de octubre del año 2012. Un cartel de cartón blanco con letras rojas ubicado entre las patas traseras del caballo decía: "Roca asesino". Abajo, un grupo de manifestantes ya había atado cuatro sogas al monumento y tiraba de ellas para intentar derribarlo. No pudieron. La Policía local llego a la plaza y los dispersó. Ese mismo año, en la Legislatura porteña, Osvaldo Bayer defendía ante los y las legisladoras el proyecto que impulsaba desde años atrás para retirar el monumento a Roca de Diagonal Sur para reemplazarlo por otro en homenaje a la Mujer de los Pueblos Originarios.



"Roca no fue ningún héroe, fue un genocida, siempre decía que había que exterminar a los habitantes originarios, a quienes llamaba salvajes y bárbaros", dijo en la Legislatura el historiador, que a fines de ese año también visitó Bariloche para llevar su campaña para "desmonumentar" a Roca. Once años después, las autoridades locales anunciaron que el monumento ya no estará en la plaza principal del centro cívico barilochense.



El proyecto, en verdad, ya había sido presentado pero necesitaba la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ya que la estatua de Roca es un monumento nacional. Según indicaron desde Bariloche, la Comisión dio el visto bueno a la iniciativa y la figura del expresidente pasará a estar en una barranca hacia el lago, en la que se erige una "línea de próceres" con bustos y estatuas.

La subsecretaria de Cultura, Marisa de Aguiar, explicó a medios locales que el traslado se enmarca en un proyecto de “refuncionalización de la plaza con el traslado del monumento a Roca". La funcionaria dijo al Diario Río Negro que el monumento "deberá ser retirado de su ubicación actual con grúa y una logística importante" porque "los daños al monumento generan un riesgo de que sea irreparable porque no se realiza más la fundición en bronce”. "Luego se ubicará en la barranca más abajo, en diálogo con otros monumentos sobre una línea histórica", indicó De Aguiar.

La iniciativa prevé que la estatua ecuestre se ubique junto a un busto de Juan Manuel de Rosas y otro de Primo Capraro, un referente de la historia local. El proyecto de "refuncionalización", en tanto, también incluye otras medidas como el soterramiento de cables y el vidriado del balcón de la Sala Frey. Además, la iniciativa podría incluir un monumento a las Madres de Plaza de Mayo. Con el proyecto aprobado, las primeras tareas serán el retiro de la estatua y el cerramiento de la galería, que empezarán apenas las condiciones climáticas lo permitan, lo cual ocurrirá en primavera y esperan tenerlo listo antes de fin de año, previo al cambio de gobierno.

Aunque la medida fue planteada como una "puesta en valor" de la plaza, desde la oposición barilochense salieron a cuestionar el traslado. El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, presentó un pedido de informes sobre la situación mientras que Carlos Aristegui, precandidato a intendente de Cambia Bariloche, planteó que debería hacerse una consulta popular para decidir el destino del monumento. También se pronunció en contra del traslado el orfebre Juan Carlos Pallarols. En una carta dirigida al intendente de Bariloche, Enrique Gennuso, argumentó que "mover de su actual emplazamiento a la escultura es asumir un riesgo enorme e innecesario por el peligro que corre".

Las autoridades también argumentan que el monumento a Roca nunca estuvo previsto en los planos originales del centro cívico, inaugurado en el año 1940. En el año 2021, un grupo de especialistas había presentado en el Concejo Municipal un proyecto también con el propósito de trasladar el monumento. Allí argumentaron que el objetivo principal del centro cívico era tener un espacio "absolutamente libre de ornamentación" y que el monumento recién se sumó en los años posteriores a la inauguración del centro. Según ese proyecto, la estatua de Roca "altera la armonía simbólica que poseía el conjunto y plantea un determinado significado que genera conflictos sociales y políticos que antes no existían".