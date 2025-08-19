En una audiencia preliminar al juicio oral, el fiscal Adrián Spelta adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para los cuatro acusados de matar a Maxi Jeréz (11 años) la madrugada del 5 de marzo de 2023 en Cabal y Pasaje San José, en el barrio Los Pumitas del noroeste de Rosario. Se trata de dos hermanos y otros dos cómplices que iban en el automóvil desde el que se realizaron los disparos -presuntamente contra un búnker de venta de drogas de un competidor– y que mataron al menor e hirieron a sus parientes. En la misma investigación ya fueron condenados mediante un juicio abreviado, otros dos hombres y una mujer a 2 años y 6 meses de prisión condicional por encubrimiento.