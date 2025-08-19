El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) está cumpliendo 20 años y se encuentra realizando una revisión de su programa político como parte del balance de las dos décadas de existencia. Pretenden incorporar en su doctrina elementos del antirracismo, marxismo negro y radicalismo negro. En ese marco, la filial del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Pernambuco (SINTEPE), un Estado mayoritariamente negro del nordeste de Brasil, fue sede en la ciudad de Recife del panel internacional titulado: “Desafíos para la izquierda en el siglo XXI”, el pasado viernes. El evento contó con la participación de Zuleica Romay, escritora y académica cubana y de Federico Pita, activista afroargentino y referente latinoamericano del antirracismo.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta del partido, Paula Coradi, quien se refirió al proceso de consulta del partido a nivel nacional: “Esta actividad es parte del PSOL+20, donde actualizamos el programa del PSOL, porque el PSOL fue fundado hace 20 años atrás y nosotros entendemos que en estos 20 años muchas cosas cambiaron. La sociedad, la política, la economía cambiaron muy profundamente durante estos 20 años. Por eso, desde el PSOL nos preguntamos cuál es el socialismo necesario para el siglo XXI, cuáles son las actualizaciones programáticas que la gente necesita hacer”.

En segundo lugar intervino el tesorero del PSOL, Tiago Paraíba, quien presentó a los ponentes y se desempeñó como moderador. Entre las personalidades destacadas que se dieron cita en Recife se encuentran Ivan Moraes, precandidato a gobernador de Pernambuco por el PSOL, Jo Cavalcanti, concejala de Recife, Vivi Reis, concejala de Belém do Pará, Brenna Tavares y Nadja Carvalho de la mesa ejecutiva nacional del PSOL y Fábio Nogueira de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco, entre otras.

El auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Pernambuco (SINTEPE) colmado. Imagen: Olivia Leite.





Zuleica Romay se refirió al contexto internacional y a la batalla mediática, celebrando la valentía del PSOL en la afirmación de su identidad en un contexto tan adverso: “En un mundo que trata de borrar la historia socialista de los anales históricos de la humanidad, con un aparato de medios que hacen todo lo posible por desacreditar las ideas socialistas, ustedes son un partido socialista… y por eso me gusta tanto acompañarlos”.

Por su parte, Federico Pita destacó: “Es sin dudas un hecho histórico que uno de los partidos de izquierda más grandes de América Latina esté proponiendo este tipo de debates y tenga el deseo de abordar genuinamente algunas claves para que esto no parezca una suerte de eslogan, o de categorías que se encadenan por la corrección política, sino para entender la centralidad que tiene que tener el tema del antirracismo en nuestra acción cotidiana concreta. Pero, fundamentalmente, en la táctica y estrategia de un partido que se pretenda revolucionario”.

La alocución de Pita se centró en la idea de un “bloque histórico negro”, retomando la noción gramsciana de bloque histórico para pensar la política en clave afrocentrada. Explicó que la palabra negro, impuesta originalmente como estigma colonial y signo de subordinación, ha sido en distintos momentos históricos reapropiada y resignificada como categoría política capaz de articular luchas sociales, culturales y económicas. Desde la universalización radical de “negro” en la Constitución haitiana de 1805, pasando por la Négritude de la diáspora africana en la París de entreguerras, el Black Power en Estados Unidos y la Conciencia Negra en Sudáfrica, hasta las reflexiones contemporáneas de Sylvia Wynter sobre lo humano, planteó que este recorrido muestra cómo lo negro puede funcionar como eje de un proyecto contrahegemónico con vocación universal, no para homogeneizar ni borrar diferencias, sino para construir una humanidad más amplia y plural frente al orden racial heredado de la colonialidad. En sus palabras de cierre señaló:

“Si un día nos preguntan cuándo empezó todo, diremos: empezó cuando dejamos de esperar el reconocimiento del amo y comenzamos a reconocernos mutuamente. Cuando convertimos la herida en método, el método en organización y la organización en destino. Ese día, negro ya no será una acusación; será la forma más honesta y más amplia de decir: humanidad.”

El Partido Socialismo y Libertad, que tuviera en Marielle Franco su exponente más reconocida, está llevando a cabo una campaña de consulta y debate profundo llamado PSOL+20. Este proceso propone actualizar su proyecto político a partir de cinco ejes interconectados: la defensa de un socialismo democrático como horizonte de superación del capitalismo; la centralidad de la lucha contra la crisis climática y por una transición ecológica justa; el fortalecimiento de los movimientos sociales y sindicales frente al avance de la extrema derecha, articulando feminismo, antirracismo, diversidad sexual y lucha ambiental; la construcción de una democracia radical que enfrente los límites de la democracia liberal; y, finalmente, la reflexión sobre el trabajo en el siglo XXI, marcado por el racismo estructural, la precarización y el capitalismo de plataforma.

Según informaron las autoridades presentes, a partir de septiembre se publicaran los “Cuadernos de Debate”, que reunirán, además de textos de los líderes del partido, las intervenciones de los ponentes de este y otros eventos de PSOL+20.



