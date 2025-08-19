Central abre mañana a las 14 la reserva de generales y venta de plateas para el clásico del sábado. El requisito será tener paga la cuota de agosto para ver a un equipo que retomó los entrenamientos con la certeza que ante Newell’s habrá cambios, al menos uno por la lesión de Juan Giménez, pero otros se evalúan en el mediocampo, donde no está claro quién acompañará en la ofensiva a Alejo Veliz.

Los socios de Central podrán hacer reserva de lugar en las tribunas generales a partir de mañana a las 14 en la plataforma Deportick para presenciar el clásico del sábado a las 17.30 ante Newell's. También se ofrecerán plateas de calle Cordiviola a 40 mil pesos. Para los trámites, en todos los casos, es requisito tener paga la cuota de agosto y el tiempo para ponerse al día vence mañana a las 12.

Después del mediodía el sistema no dará de alta al socio a tiempo para poder realizar la reserva de lugar o compra de platea en la página web. Se espera una demanda superior a la capacidad del estadio por lo cual las ubicaciones quedarán agotadas en horas, el tiempo que tardará el sistema de procesar los pedidos.

En cuanto al equipo, se esperan sorpresas de parte del técnico Ariel Holan. Porque más allá de la vuelta de Facundo Mallo por Juan Giménez, de baja por lesión hasta el año que viene, el entrenador evaluará variantes en el ataque. En el ensayo de fútbol del jueves habrá minutos para López, quien regresó el pasado fin de semana luego de un esguince de tobillo al jugar algunos minutos del segundo tiempo con Deportivo Riestra. La opción de López pone en riesgo la continuidad de Enzo Copetti. La otra alternativa es volver a jugar con Alejo Veliz como único punta para permitir el ingreso de un volante, ya se Federico Navarro o Tomás O'Connor.

En la defensa es un hecho el retorno de Mallo, quien por una molestia muscular no jugó el partido del pasado sábado. Tampoco lo hizo Federico Navarro. En su caso, el volante tendrá chances de regresar en caso de que Holan renuncie a mantener a dos delanteros y vuelta a la alineación que muestra a Alejo Veliz como único punta. Pero todas estas opciones empezarán a esclarecerse en el entrenamiento de pasado mañana en Arroyo Seco.