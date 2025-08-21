El periodista y conductor de la 750 Víctor Hugo Morales reflexionó sobre la separación de la actriz Gimena Accardi y el actor Nicolás Vázquez. Apuntó contra los medios de comunicación por poner el foco en la infidelidad en una mujer y naturalizar la misma actitud en los hombres.



“Un matrimonio de mucho tiempo y ella confesó un desliz, mencionó las circunstancias -un año de una relación que venía complicada- y tuvo lo que ella definió como un desliz. Pero también cuenta cómo Nico Vázquez -muy querido actor-, en este mundo tan machista, supo entender, supo comprender”, afirmó el conductor de La Mañana.

Y reflexionó: “Esto que los hombres presentan naturalmente con una cierta lógica de que las cosas son así y no les pasa nada, lo interesante, lo atrapante para la televisión es que sea una mujer la que confiesa un desliz por fuera de su matrimonio en circunstancias que le pueden pasar a cualquier pareja, pero cuando son conocidos, hay ahí alguna dificultad”.

“Ella cuenta que él la abrazó y le dijo ‘esto no te define’. Y me parece maravilloso que un hombre pueda reaccionar así en esta sociedad machista. El reproche, la explicación, la pena, el sufrimiento, pero al cabo de 18 años hay cosas más fuertes que se vivieron que esto que les ha pasado”, señaló.



“Quiero significarlo por fuera de todo esto de lo que atrae la atención de los medios que normalmente juegan con esto cuando la cosa puede venir del lado de la mujer. Si la cosa viene del lado del hombre, no le dan ni dos días porque parece que eso tiene que ser así en una sociedad patriarcal. Posiblemente lo de Nico sea consecuencia de todo lo que los hombres hemos mejorado en estos años. Creo que toda la cuestión de género y el aprendizaje han servido para algo”, cerró.

Qué pasó entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Según contó hace unos días en el streaming Olga la propia actriz Gimena Accardi, la separación del actor estuvo relacionada a una infidelidad cometida un tiempo atrás por ella.

“Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja y que fue hablado en cuatro paredes, en la intimidad y en la privacidad y que se resolvió de esa forma. Tengo las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio, y que yo le di también, que somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto”, dijo Accardi.

Y reconoció haberle sido infiel a Vázquez: “Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandó una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo, y también es lo que necesito aclarar de algún modo”.

Accardi explicó que cuando se lo confesó a quién era entonces su pareja, él la perdonó, pero que no fue suficiente para poder seguir con su relación.

“Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos, me dijo ‘yo te sigo amando, esto vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante de esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos formar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”, confesó.

