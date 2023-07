Jóvenes PRO, el grupo que milita la fórmula de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, se define como un grupo de "jóvenes comunes" que quiere "un cambio en la Argentina". Y así quisieron dejarlo en claro esta semana, cuando muchos de ellos aparecieron en un polémico video junto a la precandidata presidencial en el que entonaban un cántico que pedía una Argentina "con todos menos con Cristina Kirchner".

Y peor aún, es con todos menos con todo aquello que esté vinculado a la Vicepresidenta, que hace menos de un año sufrió un intento de asesinato. Así lo intentó explicar durante una entrevista radial uno de los referentes del espacio, Francisco Castillo, un joven de 21 años que milita con la exministra de La Alianza.

Entrevistado por Radio con Vos, Castillo se refirió a la polémica canción que se viralizó en los últimos días en redes sociales: "No estamos hablando de una persona en particular, sino un símbolo que representa lo peor de la Argentina", dijo.

Además, uno de los referentes de Jóvenes PRO agregó: "Me parece que relacionar el cantito con un intento da atentado es correr el eje. Cuando La Cámpora cantaba 'la gorda Carrió', nadie decía nada. No somos parecidos a La Cámpora, somos todo lo contrario”.

Quiénes son los militantes de Jóvenes PRO

Según cuenta la propia agrupación en su sitio web, el presidente de Jóvenes PRO es Pedro Roulet, un cordobés de 28 años cuya participación en el mundo de la política comenzó en los ateneos de la sociedad rural de su pueblo. En ese contexto, “descubrió que la política es el piso del techo que podés hacer en esos lugares”.

Así lo explicó el propio Roulet en una entrevista a CNN Radio, donde además señaló que “hay que plantear una lucha que tenga valores”. “Cuando viene alguien joven no viene con todos los vicios. Pero va más allá de la edad, es etario y de ideas. A mí me pasó que después de la pandemia estaba desolad, me sentía muy mal, teníamos muchos amigos que se fueron al exterior, muchos sin papeles. Cuando empecé a recorrer el país me volví a llenar de esperanza”, añadió.

La vicepresidenta de la agrupación es Oriana Colugnatti, quien por su parte aseguró que empezó a militar porque estaba “cansada de escuchar que este país no tenía futuro”. En 2017 la joven le mandó un mensaje al intendente Diego Valenzuela, para quien terminó trabajando. Hoy es Directora de Juventud del municipio de Tres de Febrero.

La secretaria general del partido es Julieta Altieri, quien define su partipación en una organización juvenil a través de un cantito futbolero: "Yo no era de esos que se quedan en casa escuchando la radio para ver lo que pasa". Para ella, la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada fue exitosa.

Por último, como era esperable, en sus redes sociales Jóvenes PRO deja en claro su apoyo a Patricia Bullrich por sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Incluso salieron a bancar a la exministra de Seguridad cuando en los últimos días afloraron las denuncias de corrupción por los 85 millones de pesos que su misteriosa fundación no podía justificar.