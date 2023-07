Durante 2021, tiempos de pandemia y prudentes aislamientos, el Archivo Armusa armó la serie documental Legado pionero. En el canal de YouTube que amorosamente Claudio Koremblit mantiene fresco de rescates de la música argentina y alrededores, fueron apareciendo mes a mes capítulos dedicados a distintas figuras de ese jazz de esta parte del mundo que el tiempo y la ausencia pusieron al borde de la leyenda: Larumbe, Fats Fernandez, Giacobbe, López Ruiz, Astarita, Alchourrón, Bergalli, González, Navarro, Malvicino y otros más.

Todo eso se puede ver de manera gratuita y no termina ahí. Por estos días, Koremblit comenzó a subir al canal YouTube la segunda serie de Legado pionero. “Héroes de la emepeá” es el subtítulo de la serie documental, de la que ya está disponible el capítulo dedicado a Alejandro Medina, histórico bajista de Manal entre otras cosas.

“Esta segunda serie no es muy distinta de la primera”, comenta Koremblit a Página/12. “Sustancialmente mantiene el mismo espíritu, sólo que en vez del jazz se ocupa de héroes de otras músicas. Naturalmente no pretendo trazar una historia en el sentido cronológico ni ser exhaustivo, sino más bien proponer una suma de retratos de referentes del nuevo tango, la nueva canción, el nuevo cancionero folklórico y el rock creativo que también supimos tener en nuestro país, cuyo trabajo en gran medida ha quedado relegado de los medios de comunicación tradicionales”, agrega el documentalista.

Legado pionero 2 continuará su cadencia mensual con el capítulo dedicado a Jorge Pistocchi y sucesivamente la serie se completará con los episodios dedicados a Carlos Cutaia, Poni Micharvegas, Eduardo Lagos, Kelo Palacios, Oscar Matus, Jorge Cumbo, Ramón Ayala, Raúl Barboza, Rodolfo Mederos, Tata Cedrón, Manolo Juárez, Astor eléctrico, Cacho Ritro, Horacio Malvicino, Carmen Guzman, Tomás Gubitsch, Alberto Muñoz y Jorge Lazaroff. Como gran sorpresa, fuera de la serie, el canal incluyó un homenaje al inolvidable violinista Hernán Oliva, con resgistros de algunas actuaciones.

En busca de un poco de oxígeno económico, Archivo Armusa organiza además una noche de música en vivo, en perfecta sintonía con su búsqueda y su credo estético. El sábado a las 20.30 en el espacio CheLA (Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano), Iguazú 451 de Parque Patricios, tendrá lugar el segundo encuentro en este año de La canción imposible 2, el ciclo que reúne voluntades a beneficio de Armusa. En la oportunidad actuarán al cantautor Eduardo Herrera, el dúo que forman la cantante Vicky Zotalis y el pianista Martín Robbio y el trío del pianista cordobés Guillermo Di Pietro, con Víctor Da Cunha en batería y Andrés Sosa en guitarra. Naturalmente, lo que suceda esa noche pasará enseguida a formar parte del frondoso contenido de Archivo Armusa en su canal de YouTube.

“Como todo lo que presentamos en los distintos ciclos que organizamos, esta también es una excusa para documentar audiovisualmente esas experiencias que consideramos imprescindibles para integrar nuestro archivo”, explica Koremblit. “Entre las cosas que propusimos dentro de La canción imposible hubo un revival de los tríos de los ‘80, reconstruimos los desbordes sonoros de los ‘90, dimos el pésame con un requiem a los ‘70 y celebramos las canciones anti-mercado de nuestros héroes, aún no reconocidos”, agrega el documentalista con ironía recordando que entre otros pasaron por el ciclo Lito Vitale, Alejando Manzoni, Bernardo Baraj, Alejandro Santos, La Blurder, Adriana de los Santos y Alex Elgier. “Ahora llegan otros amigos queridos siempre listos para ayudarnos, como Vicky Zotalis y Martín Robbio, con su dúo de tango y folklore pasado por los filtros más sutiles. Hace tiempo que no tocan juntos, porque Martín se radicó en Brasil, por lo que esta será una excelente oportunidad para volver a disfrutar de su música”, anticipa Koremblit.

“También tendremos la saga irrepetible del juglar de Atalaya: Eduardo Herrera, un cantautor e intérprete único en el mundo por su originalidad, y finalmente el trío cordobés de Guille Di Pietro, que no tienen aún espacio en Buenos Aires y que se vienen hasta acá por sus propios medios, para contribuir con la causa de Armusa, y de paso a presentar su nuevo disco de versiones inauditas de canciones emblemáticas”, dice Koremblit. Se refiere a Remolinos el trabajo que con este trío Di Pietro editó recientemente, con miradas muy personales sobre de músicas de Litto Nebbia, Fito Páez, Gustavo Ceratti y Luis Alberto Spinetta. “Son todas gemas para incluir en Armusa y así preservar en nuestra memoria audiovisual."

Empeñado en documentar y sostener el archivo, Koremblit destaca la doble función de estas presentaciones en vivo. “Juntamos fondos para seguir adelante con el archivo. No tenemos ningún otro aporte que el de los suscriptores voluntarios del canal y los músicos donan sus honorarios. Se cobra una entrada muy discreta ($1500), y además generamos el material, cubriendo las falencias de las décadas anteriores, en las que no se documentaban las experiencias y por ende no se producían registros que las ilustren. Muchas cosas maravillosas de nuestra música y nuestros música se perdieron por eso”, concluye Koremblit.