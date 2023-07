El cruce de acusaciones, chicanas y muestras de desprecio entre los precandidatos presidenciales del PRO no sabe de pausas. Un día después de mandar a estudiar a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse de su adversaria en las primarias abiertas del 13 de agosto, al rechazar la idea de “todo o nada” y afirmar que “la Argentina no se arregla a las trompadas”. El alcalde porteño apeló además a un término singularmente significativo para referirse a la única dirigente política de renombre que no repudió el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No creemos en el ‘mátenlos’ (sic) pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más”.



Rodríguez Larreta recorrió ayer por la mañana el barrio porteño de Belgrano, donde por segundo día consecutivo tomó distancia del discurso y los modos de Bullrich, cuyo principal slogan de campaña indica que “si no es todo, es nada”. “Hay que multiplicar el esfuerzo. Nuestro mensaje no es ‘todo o nada’. Yo creo en escuchar antes que hablar. Y ese mensaje está entrando”, afirmó el intendente de la ciudad. Agregó que “la Argentina no se arregla a las trompadas” e instó a sus seguidores a “no pelearse con nadie” porque “la única forma de ganarle al kirchnerismo es si estamos unidos”.

“No creemos en el ‘mátenlos’ pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad”, manifestó Larreta, quien sobre la marcha resignificó el mensaje y se incluyó en la primera persona del plural: “Cuando dijimos ‘mátenlos’ volvieron, y eso no sirve”, dijo, a priori en referencia al triunfo del Frente de Todos en 2019, tras la gestión de Mauricio Macri.

La nueva arremetida del jefe de gobierno contra Bullrich mereció una vez la respuesta del inefable Fernando Iglesias, que el día anterior debió disculparse luego de volver a vincular la deuda del PAMI en tiempos de Larreta con el suicidio de René Favaloro. Ayer, en una de sus habituales sesiones en redes antisociales, volvió a dirigirse al alcalde sin nombrarlo: “Avisale al que nunca habla mal de los aliados pero hoy dijo que ‘cuando dijimos mátenlos volvieron y eso no sirve’. Adiviná quien fue”, ironizó.

Bullrich, por su parte, dedicó la jornada a visitar una empresa metalúrgica bonaerense junto a su candidato a gobernador Néstor Grindetti. La precandidata no se enredó esta vez con su contrincante en la interna y prefirió cuestionar al gobierno nacional a partir de la noticia sobre por el juicio por la expropiación y reestatización de YPF en 2012 y la demanda de fondos buitres ante la justicia norteamericana. “Cada uno de los 46 millones de argentinos vamos a tener que poner, de mínima, 60 mil pesos para pagar la irresponsabilidad de (Axel) Kicillof”, dijo por el entonces ministro de Economía y actual gobernador. “Y si sos madre o padre y sostén de familia con dos hijos, te toca poner 240 mil pesos”, dijo Bullrich sobre el proceso de nacionalización de la petrolera. “El populismo kirchnerista no es gratis. Por eso, necesitamos un cambio profundo”, concluyó.