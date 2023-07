El músico estadounidense Randy Meisner, quien fundó la aclamada banda de rock Eagles en los setentas, murió en Los Ángeles a los 77 años.

Su muerte ocurrió el miércoles por la noche debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y fue anunciada por el grupo en un comunicado publicado en su sitio web. Resta confirmar los datos del funeral del artista, aclararon.

Meisner fue el bajista original y vocalista de los Eagles, uno de los grupos musicales con más ventas de discos de la historia, entre cuyos numerosos éxitos figuran "Hotel California", "Take It Easy" y "One of These Nights".

El comunicado oficial de Eagles sobre la muerte de Randy Meisner. (Foto: captura de pantalla)

"Randy fue una parte integral de los Eagles y ficha decisiva en los primeros éxitos de la banda", destaca el anuncio. "Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada emblemática, 'Take It to the Limit'", añadió el grupo.

Nacido en el seno de una familia de agricultores de Scottsbluff (Nebraska, Estados Unidos) en marzo de 1946, Meisner tocó con la Stone Canyon Band de Rick Nelson y Poco, antes de cofundar los Eagles.

El grupo de rock vendió más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, tras más de medio siglo en la música. En 1998, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Fueron pioneros del sonido de la Costa Oeste, un rock relajado con tintes country que dominó el pop estadounidense de principios de los años 70. A lo largo de las décadas, fueron cambiando de miembros. Glenn Frey, otro de los miembros fundadores, falleció en 2016 a los 67 años.

La formación actual de los Eagles, que incluye a Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit, tiene agendada una última gira que comenzará en septiembre en Nueva York y se espera que continúe hasta 2025. No estaba previsto que Meisner, que abandonó la agrupación a finales de la década de 1970 y fue sustituido por Schmit, participara en el tour.