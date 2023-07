La inauguración de la 135° edición de la exposición de la Sociedad Rural está marcada a fuego en la agenda de la oposición y en esta oportunidad no fue la excepción. Participaron los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich --que fueron ubicados con marcada distancia entre uno y otro. El jefe de gobierno muy cerca del presidente de la Rural, Nicolás Pino, como dejando muy en claro quién es su preferido para las PASO. Luego del discurso de Pino los referentes de JxC aseguraron que cumplirán con las demandas de las patronales del campo: eliminar las retenciones a las exportaciones y avanzar con la modificación de las leyes laborales que permiten la “industria del juicio”. Ningún dirigente o funcionario del oficialismo estuvo presente y la principal repercusión fue la respuesta del gobierno de Santa Cruz que consideró una "posición sesgada" la afirmación del titular de la SRA cuando dijo que los productores ganaderos abandonan la provincia debido a la gestión del Estado provincial.

Ubicada desde temprano en el palco principal, a la derecha del atril donde Pino dio su discurso, la titular en uso de licencia del PRO siguió con atención el acto de inauguración. “Nuestra política va a ser radicalmente distinta a lo que es la política del kirchnerismo”, anticipó. En este sentido, afirmó que “tenemos un compromiso para que el campo vuelva a tener la posibilidad de reinvertir lo que gana. Eso debe quedar para que la gente se quede en los pueblos y no venga a Buenos Aires” -el mismo presidente de la SRA señaló durante su alocución al “desarraigo creciente de los productores” como uno de los problemas de fondo-. “El campo tiene que lograr que su inversión se quede en el campo" completó la exministra de Seguridad y consideró que "el cepo, las regulaciones a la exportación y las regulaciones a la importación son todos mecanismos que le hacen muy mal" al sector.

En la misma línea se manifestó el jefe de Gobierno, que llegó sobre la hora y ocupó la izquierda del palco principal, a pocos metros de Bullrich, con quien no se dirigió una sola palabra. “Retenciones cero a los productos de las economías regionales que hay a lo largo de todo el país y retención baja a los otros impuestos” fueron las primeras medidas que prometió en caso de asumir al frente del Ejecutivo nacional el 10 de diciembre. “Es tan importante como trabajar para la unificación del tipo de cambio", aseguró. Además, afirmó que va a "terminar con la industria del juicio laboral" porque "afecta a muchas pymes del campo", también en línea con las exigencias de Pino, quien luego aseguró que “las relaciones de trabajo se ven afectadas por una anacrónica legislación laboral que fomenta la industria del juicio”, ante el aplauso de la audiencia.

Junto a los presidenciables de JxC también estuvieron otros referentes de la coalición, como el precandidato a senador bonaerense José Luis Espert y el postulante del Pro para suceder a Larreta, Jorge Macri. El primo del expresidente se mostró por primera vez en público con Roberto García Moritán, luego de que el referente de Republicanos Unidos bajó su candidatura para apoyar al ministro porteño en la disputa contra Martín Lousteau. "Tenemos muy en claro el vínculo desde el 2009, cuando estalló el conflicto con el campo, estuvimos acompañando siempre", destacó Macri. También presentaron sus credenciales los referentes de La Libertad Avanza Victoria Villarruel y Ramiro Marra, precandidatos a vicepresidenta y jefe de Gobierno respectivamente. "Por una Argentina que sea como antes con trabajo, pujanza y Libertad!", publicó más tarde la abogada negacionista en su cuenta de Twitter.

Por su parte, desde el gobierno de Santa Cruz rechazaron los dichos del presidente de la SRA, quien utilizó como ejemplo la gestión agroganadera de la provincia para ilustrar la disconformidad de los productores. “En esa provincia siguen cerrándose campos, simplemente porque el Estado no se ocupa de equilibrar la producción agropecuaria con la preservación de la fauna autóctona y la diversidad biológica. En consecuencia, los productores ganaderos de la Patagonia se ven obligados a abandonar sus campos”, afirmó Pino.

Fue el titular del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza quien salió a responder: “No es que la provincia de Santa Cruz no se ocupe de esta temática, no es cierto que no se tengan acciones concretas para la búsqueda de soluciones. Probablemente no sean acciones que den resultados inmediatos o definitivos, pero se está trabajando en ese sentido”. De esta manera, aseguró que la de Pino es “una posición sesgada porque no analiza la verdadera situación” de los dirigentes locales, y que “se plantea sin un profundo análisis”. De Urquiza enumeró una serie de medidas que el Estado provincial lleva adelante, a raíz del crecimiento poblacional del guanaco frente a la especie autóctona, la ovina. Por eso, frente al problema enunciado por el titular de la SRA, el funcionario aseguró que desde 2015 existe un programa para el “uso racional del producto guanaco”, y que se conformó una mesa de trabajo conjunta con el INTA, la Dirección de Fauna, la Asociación de Productores y SENASA para evaluar las acciones a implementar. Aun así, afirmó que “se está al tanto de la preocupación de los productores por la situación, pero siempre se los acompañó en el reclamo y se buscaron alternativas”.