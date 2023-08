PáginaI12 En Brasil

Desde Brasilia

“Viva Fidel” tronaron ayer miles de manifestantes reunidos en San Pablo, durante una de las más concurridas manifestaciones convocadas para exigir la salida de Michel Temer, el presidente sitiado por una crisis que podría amenazar su continuidad en el cargo.

Tras el minuto de silencio en memoria del líder de la Revolución Cubana, evocado por Luiz Inácio Lula da Silva como su “hermano mayor”, la multitud se concentró frente al Museo de Arte de San Pablo (MASP), conocido por contar con uno de los acervos más ricos en obras de pintores contemporáneos y ser el punto de reunión escogido habitualmente por los indignados contra el gobierno. El predio rojo de líneas modernistas del MASP es el contrapunto político del edificio, ubicado a pocas cuadras, donde funciona la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP).

La sede de la patronal empresarial FIESP, que apoyó públicamente (¿y financió secretamente?) la campaña para derrocar a Dilma Rousseff es el lugar donde se realizan los mitines organizados por agrupaciones neocons como el Movimiento Brasil Libre (MBL) o Vení a la Calle.

Según las estimaciones de medios independientes de las empresas noticiosas dominantes (cuyos sitios ignoraron la protesta y priorizaron la victoria de Palmeiras) unas 40 mil personas desfilaron por la Avenida Paulista con carteles como “Fuera Temer”, “Luchar Siempre, Temer Jamás” y “No a la PEC 55 (Propuesta de Enmienda Constitucional)”.

Aunque los números son estimativos, todo indica que el acto de ayer cuadriplicó en público al del domingo anterior cuando el MBL y otras entidades golpistas reunieron unas 10 mil personas, reivindicando la detención de Lula, el fin del comunismo y la represión policial de los estudiantes que ocupan decenas de escuelas secundarias y universidades contra la PEC 55, reforma constitucional que prevé el congelamiento del gasto público por 20 años.

En los últimos meses la resistencia democrática parece haber recuperado la supremacía de la Avenida Paulista, que fuera tomada por cientos de miles de rebeldes neocons desde principios de 2015 cuando se inició el levantamiento cívico-mediático-judicial, concluído con la destitución de Dilma.

Antes de iniciarse la concentración Guiherme Boulous, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) explicó que “el presidente José Mujica y el presidente Lula no pudieron estar” en la marcha, luego de haberse anunciado la participación de ambos.

Lula se había reunido la semana pasada con el dirigente del MTST cuando respaldó multiplicar las movilizaciones contra contra el gobierno de facto y para impedir que la PEC 55 sea votada este martes en el Senado.

Luego de recordar su amistad de 36 años con Castro ayer Lula colgó un video en las redes sociales donde se lo ve con un sombrero de paja mientras pinta “Viva Fidel” en una pared del patio de su quinta.

Temer dominical

Inesperadamente Michel Temer, sin corbata, convocó ayer al mediodía a una conferencia de prensa con la aparente intención de minimizar un escándalo por tráfico de influencias que derribó al Secretario General de la Presidencia, Geddel Vieira Lima.

El gobernante, acompañado por los titulares del Senado y Diputados, habló en extenso con los periodistas citados al Palacio del Planalto en contraste con lo ocurrido el sábado cuando se refirió a la muerte de Fidel a través de una nota burocrática de 128 caracteres, una extensión proporcional a las relaciones diplomáticas virtualmente congeladas entre Brasil y Cuba, desde que Raúl Castro manifestó su “solidaridad con Dilma Rousseff que enfrenta un golpe parlamentario”.

El ahora exministro Vieria Lima cayó por haber hecho lobby para la construcción de un edificio frente a las playas de Salvador de Bahía. Un negocio rentable para la empresa constructora y posiblemente para Vieira Lima, virtual mano derecha del presidente. El valor de cada departamento de la torre de 30 pisos superaba los 750 mil dólares.

La caída del funcionario lobbysta debilitó a Temer. Pero lo que explica su convocatoria dominical a los medios no es la renuncia del sexto ministro en seis meses de gestión: sino la sospecha de que el propio mandatario haya participado directamente en la maniobra ilegal para que se construya ese edificio lujoso.

Al parecer Temer fue grabado cuando operó ilegalmente a favor de que la obra se construya en un terreno no autorizado. Hasta el cierre de esta crónica no se había divulgado el audio al que algunos periodistas le atribuyeron el poder destructivo de una bomba. No se descartaba que la voz de Temer delinquiendo fuera divulgada en el programa “Fantástico”, transmitido los domingos por la noche en la cadena Globo.

El dirigente de los Sin Techo Boulous considera que el actual ocupante del Planalto cometió “delito de responsabilidad”, por el cual debiera renunciar al cargo. Por primera vez en seis meses de iniciada la gestión de Temer la oposición habla formalmente del pedido de impeachment, que posiblemente sea presentado hoy por el Partido Socialismo y Libertad en la Cámara de Diptuados, cuyo titular Rodrigo Maia, que ayer estuvo en la conferencia de prensa en el Planalto, anticipó que no dará curso a esa solicitud.