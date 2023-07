En el reinicio de la actividad escolar en el distrito tras el receso invernal, el gremio docente Ademys realizó un paro y una marcha en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de "recomposición salarial" y en rechazo a lo que considera una "política de ataque y persecución a la docencia" por parte del Gobierno porteño.

"El Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta, junto a su ministra de Educación (Soledad) Acuña, naturalizan trabajar en dos y hasta tres cargos para que la docencia pueda llegar a fin de mes", denunció el gremio.

El sindicato sostuvo que "frente a una crisis económica que se profundiza y que sigue pulverizando nuestros sueldos, el Gobierno (porteño) nos niega una recomposición salarial real" y "desarrolla una política de ataque y persecución a la docencia".

Por su parte, Larreta había respondido que "un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida". "La educación no puede parar", dijo y aseguró que "docente que para no cobra".

Pero desde Ademys advirtieron que los docentes cerraron la "primera mitad del año con el anuncio del bono extorsivo y antisindical que intenta vulnerar el derecho a parar y a hacer uso de cualquier licencia". "Hoy el sueldo inicial docente está por debajo de la línea de pobreza, es $193.000, casi la mitad de la canasta básica calculada por ATE INDEC en $363.570. Esa es la verdadera 'política partidaria' del PRO y Juntos por el Cambio", denunció el gremio.

En tanto, el consejo directivo de la CGT repudió las afirmaciones de Larreta, también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio. "El precandidato presidencial no se propone invertir más dinero en educación, exacerba un sistema salvaje e impone de forma ilegítima que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador en lucha por emerger de la línea de pobreza", expresó el documento de la Secretaría de Políticas Educativas de la central.

También aseguró que "el aspirante a la Casa Rosada debe ponderar de forma previa que si pretende conducir los destinos de la Argentina el trabajador no llega a fin de mes y no tiene para darle de comer a sus hijos en su propio distrito, que gobierna hace años abonando salarios muy por debajo de la actual línea de la pobreza", enfatizó.