Con el objetivo de no desalentarse por el flojo desempeño de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), el candidato a senador por Cumplir dentro del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, anticipó que la semana próxima retomará sus recorridas de campaña por los distritos bonaerenses. “Hay que explicarle mejor a la gente que no estamos frente a una segunda vuelta presidencial”, aseguró Randazzo de cara a las legislativas de octubre. Desde su espacio volvieron a señalar que el ex ministro “no se baja” pese a los pedidos de dirigentes peronistas como el intendente de Moreno, Walter Festa, para que tenga “un gesto histórico”.

Con pocos motivos para esperar con algún interés el resultado del escrutinio definitivo, el randazzismo se prepara para retomar la actividad proselitista. Algunos intendentes que lo acompañaron buscan por lo bajo opciones para que la mala performance de la boleta a senador no les haga perder el control de sus concejos deliberantes. “Vamos a ser sutiles”, señalaron cerca de uno de los jefes comunales del espacio, en referencia a que en los distritos del randazzismo se ofrecerá una boleta municipal “corta” o bien se repartirán las papeletas de concejales junto a la de la ex presidenta Cristina Fernández, que lidera el frente Unidad Ciudadana. A raíz de los casi 6 puntos obtenidos por Cumplir en las primarias, muchos de los diez intendentes de su armado fueron relegados al cuarto puesto en sus distritos, como los casos de Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín) y Eduardo “Bali” Bucca (Bolívar). Algunos ya están replanteando las campañas locales, en una estrategia que incluye la promoción de la “boleta corta” de concejales o la entrega domiciliaria de las papeletas ya armadas: el cuerpo de ediles junto a las candidaturas de Fernández de Kirchner o Cambiemos, según corresponda. Distinto es el caso de Bucca, quien rechaza el “doble juego” debido a que tiene candidatos propios al tope de las listas locales y, además, es postulante a diputado nacional.

“Es poco serio que los que no nos quisieron dar las PASO, se fueron del PJ y siendo peronistas enfrentaron al Frente Justicialista, favoreciendo con esa estrategia a Macri (Mauricio), nos tilden de ‘traidores’ a nosotros, y nos pidan que bajemos las listas”, respondieron los randazzistas ante dichos como los de Festa. “Randazzo es un peronista, ojalá tenga el gesto histórico y se baje, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos estar juntos”, había afirmado el intendente de Moreno.

Primero la segunda candidata a senadora de Cumplir, Florencia Casamiquela y luego otros dirigentes descartaron de plano un paso al costado. “Hubiéramos querido tener una mejor performance, pero estamos convencidos que el que votó a Florencio en las Paso lo hizo porque Randazzo le gusta”, explicaron voceros del ex ministro. “Nadie votó a Florencio el domingo pensando que ganaba, con lo cuál, el nuestro no es un voto útil como puede serlo un porcentaje de los que sí eligieron a Massa (Sergio) creyendo que estaba jugando contra Macri y Cristina en una elección de tercios que finalmente no fue”, analizaron desde el búnker de Bolívar y Moreno. Basándose en esa premisa, en los próximos dos meses de campaña los randazzistas esperan lograr morderle al hombre de Tigre algunos puntos de su quince por ciento del electorado.