Ante la crisis de la sequía “el Estado estuvo presente”, subrayó la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, en contestación a las críticas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) el pasado sábado en el acto inaugural de Palermo. Batakis sostuvo que “hay una tradición de ese espacio de hacer críticas al Gobierno”, siempre es así. Pese al duro discurso del titular de la SRA, Nicolás Pino, y el rechazo a las últimas medidas cambiarias, en el inicio de la segunda semana del nuevo “dólar 3” se acumulan liquidaciones por poco más de 1000 millones de dólares.

“Nosotros no podemos resolver una crisis histórica de sequía como la que tuvimos en Argentina. No podemos hacer llover. Pero el Estado está presente, y hubo mucha política de la Secretaría de Agricultura de la Nación en coordinación con las provincias”, sostuvo Batakis. Mientras Pino enfatizó el sábado pasado en que “el Estado actúa como socio desleal y forzoso” y esto lo hacía “a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos que se van acumulando sin lógica”. “Las críticas siempre suceden en ese espacio”, le contestó Batakis, pero “de ninguna manera quieren decir que el Gobierno no está atento a las necesidades que tiene el campo”.

En el inicio de la segunda semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de 340 pesos por dólar para las exportaciones de maíz, cebada y productos regionales hasta el 31 de agosto próximo, se acumularon casi 3,5 millones de toneladas vendidas de maíz, mientras que otros cultivos como el girasol, el sorgo y la cebada avanzan también sobre los cupos de exportación. Se ubican cerca de la mitad del cupo excepto en el caso de la cebada que avanza hasta un 82 por ciento del total, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “En lo que va del PIE para economías regionales y ahora el maíz y la cebada se acumulan 1002,77 millones de dólares”, estimó la entidad. Cabe recordar que con la incorporación de esos dos nuevos cultivos el gobierno busca recaudar un adicional de 2000 millones de dólares.

En tanto, la liquidación de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados alcanzó en julio 1925 millones de dólares, lo que significó una caída del 39,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, y una suba de 21,8 por ciento respecto de junio último, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales.