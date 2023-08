Se recalentó la interna de Unión por la Patria en el último tramo de la campaña antes de las PASO. La titular de Aysa, Malena Galmarini, sostuvo en declaraciones radiales que votar a Juan Grabois “es tirar el voto” y que para UxP “es importante que gane el candidato que más posibilidades tiene" de ser Presidente, en referencia a su esposo, ministro y precandidato Sergio Massa. En la vereda de enfrente, salieron a responderle.

Mientras Grabois recibía un respaldo público de artistas, intelectuales y científicos a través de una carta pública, varios le contestaron a Galmarini. "Qué pasa Malena estas nerviosa? Decís que 'romantizamos la pobreza', les cuento que la economía popular es un compromiso para ganar derechos. No nos escondan más abajo de la alfombra. Juan hace 20 años que labura con nosotros. Vos nunca hiciste nada por nuestro sector", le reclamó la diputada Nacional del FdT, Natalia Zaracho, una de las voces picantes en Twitter.







La disputa por la táctica del “voto útil” en el pago chico del oficialismo terminó metiendo la cola en la interna. Galmarini es lo que, funcionaria, dirigente, esposa y además precandidata a intendenta de Tigre, donde enfrentará a su exsocio político y actual jefe comunal Gerardo Zamora, a quien la Cámara Nacional Electoral le impidió competir en las PASO del oficialismo pegado a la boleta de Massa. En medio de esa otra interna de pago chico, Zamora ahora solo estará en el cuarto oscuro del municipio del norte del conurbano bonaerense con la boleta larga que lleva la precandidatura presidencial de Grabois.

"Necesitamos que gane Unión por la Patria. Para eso, necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene. Hoy votar a Juan (Grabois) es tirar el voto", expresó Galmarini en una entrevista a Radio 10, tras aclarar que su referencia era "en términos técnicos del uso estratégico del voto". Y agregó: "Lo que tenemos que hacer es explicarle (a Grabois) que apoyamos muchas de sus ideas y sus compañeros en proyectos de ley".

“La elección es larga y creo que Sergio le puede ganar a cualquiera. Es el más formado, el que más conoce el Estado, a las áreas del Estado y el único que pudo resolver a corto plazo y que sigue negociando la deuda que nos dejaron los que quieren volver. Puede ser uno de los mejores presidentes de los últimos años", continuó.



Sobre la disputa en Tigre, también dejó arena picando. Zamora, dijo, "hizo muchas volteretas al inicio pero cuando decidió que quería participar de la unidad de UxP que conformamos le pedí a la Junta Partidaria que le diera la boleta", afirmó en este caso a la AM 530. "Él siguió dando vueltas y Sergio Massa es otra persona independientemente de nuestra relación familiar", señaló para explicar que el ministro y precandidato no consideró que tuvieran que ir en la misma boleta porque Zamora "dijo barbaridades".

"Julio Zamora no debiera descontrolarse tanto, porque no es que no puede participar en igualdad de condiciones. Tiene la boleta completa como pidió", concluyó Galmarini.

Las palabras que levantaron la interna no pasaron inadvertidas. Los referentes más próximos a Grabois salieron al cruce. No solo lo hizo Zaracho, la cartonera que llegó a diputada en la lista del FdT en representación del FPG. También lo hizo la compañera de fórmula de Grabois, Paula Abal Medina que posteó un mensaje en su cuenta de Twitter bajo el título "Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirado a la basura" y agregó el video de una entrevista a la legisladora porteña Ofelia Fernández.





“Peor es votar a Macri en 2015 que votar a Grabois en esta primaria", ironizó Ofelia Fernández ante una pregunta de Pedro Rosemblat, "El Cadete, sobre la frase de Galmarini en su stream Tres Estrellas. "No me gusta entrar en esta dinámica, no me parece que sea interesante. Ningún voto a UxP es un voto tirado a la basura --continuó--. Creo que no nos sobra nada como para pensar ir eligiendo por los demás qué opción los define o los contiene en esta elección. Creo y repito que hay que articular y utilizar las diferencias”, remató.



"Todos sabemos que la forma de derrotar al macrismo es juntar la mayor cantidad de votos entre las dos tendencias que hay en Unión por la Patria", había dicho un día antes Grabois en una entrevista de C5N. Ayer, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) recibió el apoyo de artistas, intelectuales y científicos en una carta pública en las figuran Bruno Arias, Peteco Carabajal y Juan Falú; las actrices Valentina Bassi y Charo López; el actor Carlos Belloso; el escritor Fabián Casas; y la socióloga María Pía López, Jorge Alemán, y Atilio Borón, entre muchos otros.