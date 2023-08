Juan Carlos Dávalos, Juana Manuela Gorriti, Teresa Leonardi Herrán, Manuel J. Castilla y tantos otros y otras son solo algunos de los nombres que Salta le ha legado a la cultura literaria del país y aún más allá de las fronteras nacionales.



Así, desde la herencia de quienes nos precedieron, pero con el foco puesto en el presente, la provincia se prepara para la tercera edición del “Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores”. La reunión cuenta con un cronograma diverso de actividades itinerantes y gratuitas que se llevarán a cabo en el anfiteatro de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Fundación Copaipa, el Cabildo Histórico y la casa de cultura, entre otros puntos geográficos.

En el evento, a cargo de la Asociación Trabajadores del Arte y la Cultura de Salta (ATA y CUS), que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura del gobierno de Salta y la vicegobernación de la provincia, se darán cita decenas de artistas de toda la República.

“Nuestro objetivo es generar un espacio en donde la libertad de expresión se fortalezca, estimulando la creación de nuevos lectores y escritores críticos y sensibles con las problemáticas humanas, convocando a poetas y escritores de toda la nación argentina, para compartir pensamientos, sentimientos, entablar discusiones que contribuyan al buen vivir, al entendimiento, a la convivencia, a la identidad nacional”, apuntó Raquel Escudero, coordinadora de la iniciativa.

En ese marco, Escudero, actual presidenta de la Asociación Civil ATA y CUS, añadió: “Son las 22 provincias argentinas las protagonistas de esta celebración. Poetas y escritores/as harán un amoroso y gran esfuerzo por visitarnos. Convocamos a la sociedad local a abrazarlos y darles ese calor humano que sabemos, tenemos las y los salteños”.

Protagonistas del NOA

Con presencia notable de autoras y autores norteños, Jujuy dejará huellas con las obras de Ester Magdalena Cari Cruz, Leonardo Ramírez, José Américo Benítez, Ezequiel Villarroel, Elizabeth Soto, Pablo Espinoza, Sol Alcaraz, Laura Cruz y Natalia Zuccón.

“Jujuy se caracteriza sobre todo por ser cuna de poetas. A comparación de otros géneros, la poesía es la que viene predominando desde hace varios años. Lo bueno del Tercer Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes es que, al realizarse en Salta, nos queda bastante cerca, por ese motivo hay varios invitados de Jujuy. Pero la parte más interesante es que vienen escritores de cada provincia (no quedó ninguna afuera). Creo que va a ser una buena forma de conocer nuevas personas del ámbito literario y, en lo personal, de reencontrarme con amistades que se forjaron en encuentros anteriores”, expresó Ezequiel Villaroel.

Por otro lado, artífices de Catamarca serán de la partida: “Estamos muy felices de poder participar en este Encuentro que cobijará a escritores de todo el país por la importancia y necesidad de federalizar cada vez más la palabra. Sabemos del enorme esfuerzo que implica la realización de un evento de esta magnitud y que una provincia del NOA sea la organizadora también nos enorgullece como región”, señaló Estefanía Herrera.

La joven creadora del poemario “Desnuda” agregó que se trata de “una oportunidad invaluable para seguir dando a conocer la poesía contemporánea de Catamarca, como así también para continuar estableciendo lazos y entretejiendo una red que trascienda las fronteras geopolíticas y culturales”. Herrera destacó: “Actualmente, a través de la realización de ciclos o eventos de esta naturaleza, de cierto auge editorial local y del trabajo de gestión cultural, muchxs escritorxs y poetas catamarqueñxs logramos un contacto más fluido con otras voces literarias tanto de la región como de todo el país. Esto, por supuesto, nos alegra enormemente porque también fomenta una mayor visibilidad de la producción literaria catamarqueña”.

Asistirán también hacedores y hacedoras de Santiago del Estero, y de Tucumán: Norma Salica, Luciana García Barraza, Jessica Mor y Guadalupe Albornoz se cruzarán con los locales Luis Cruz, Lucrecia Navarro, Vanesa Heredia, Celina del Carmen Velázquez, Débora Rojas, Valentina González y Evangelina Retamozzo.

Otras geografías

En una grilla que abarca Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, Santa Fe y Córdoba, entre otras, Cuyo tendrá diferentes respesentantes. Así, la mendocina Marinás Scelta, reflexiona: "Como cualquier otro sector del circuito productivo de lo literario, la poesía sufre aquí los embates de las casi nulas políticas culturales que permitan no sólo la difusión, sino también la producción y la capacitación (ese término tan utilitarista) de nuestro oficio. Y me robo una frase ya de muches 'escribir es trabajo'”. Scelta asegura que “ante la adversidad, les escritorxs en Mendoza han visto en la organización colectiva una fuerza que –creo– nunca se vio: colectivos como el nuestro, el Write like a girl, PAP o la Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura han aunado esfuerzos para poner sobre la mesa la problemática del sector y han abierto la mirada sobre lo que también sucede en diferentes regiones del territorio”.

En otro orden de cosas, la creadora del libro “Otros territorios posibles” subrayó que "la escritura de mujeres y disidencias ha conquistado espacios que hasta hace nada más que diez años no estaban, y eso no solo se debe a la coyuntural histórica, sino, por estas latitudes tan cerradas a otras miradas, a un trabajo consciente y sobre todo sororo. El Encuentro de Escritores Jóvenes es para mí la oportunidad de llevar lo que hacemos desde aquí ha todes les compañeres del país”.

Por su parte, la pampeana Josefina Bravo manifestó su felicidad por arribar al encuentro: “Estos espacios son propicios para conocer las producciones culturales de otras provincias, entablar vínculos y hacer intercambios con gente que lee y escribe desde otras geografías. Desde La Pampa vamos Fiorella Falco y yo. Ella está editando su primer poemario, así que ahí vamos a compartir nuestra poesía. Yo voy con 'Ojos mutantes' y algo inédito”.

Bravo es una de las gestoras, junto Junto con Águeda Franco, Lisa Segovia y Alicia Santillán, del Poesía Pampa Fest, que se desarrollará entre el 22 y el 23 de septiembre en Santa Rosa y Toay. “Esta será la quinta edición, estamos muy entusiasmadas. Como todos los años habrá mesas de lecturas, entrevistas, tendal de poesía, micrófono abierto y algo de música”, adelantó.

Más aún, Pamela De Basttita, oriunda de Gualeguaychú, indicó: “La poesía entrerriana es voluminosa, diversa, con exponentes que hacen circular la palabra dentro y fuera de la provincia. Llega al primer fin de semana de agosto, al encuentro nacional de Salta, organizado por Raquel Escudero. Fuimos convocadas para representar a Entre Ríos junto con Carla Olivera y Mariana Bolzán. Siempre es maravilloso que se pueda compartir la poesía con poetas de otros lugares. Alimento la idea de que no hay un límite provincial, local, no hay un lugar que defina a la poesía, porque la poesía es en sí misma un territorio habitable para todes”.

Finalmente, de Battista recalcó: “Todo encuentro en el que la poesía sea la protagonista es una celebración, un espacio donde hallar amigues, y donde la lengua explora y descubre con gusto nuevas y diversas formas de escritura”.

Cine para la memoria

Probablemente uno de los puntos más necesarios del encuentro sucederá el viernes 4, a las 18.30 en el SUM del Mercado Artesanal, con la participación de Nora Leonard, ex presa política y hermana de una víctima de la Masacre de Palomitas, que que el 2 de agosto de 1985 viajó desde Salta a Buenos Aires y fue una de las primeras en declarar en el histórico juicio a los genocidas, y lo cuenta así: “Yo participé en el Juicio a las Juntas, porque estuve junto a mi hermana que fue sacada, junto a cuatro compañeras más, para ser fusilada en la Masacre de Palomitas en Salta. También fueron sacados seis compañeros presos políticos varones. Me tocó entonces dar testimonio en el Juicio sobre Palomitas, porque estaba con mi hermana y pude ver esta cantidad de militares que estaban en la puerta, con armas largas. Yo me encontraba justo en una mesa, preparando una clase de historia que me habían pedido los compañeros y pude mirar la cantidad de militares que había. Me tocó dar testimonio de todo lo que había visto”.

En ese contexto, Leonard responderá preguntas del público, después de la visión del film Argentina, 1985. Sobre la cinta de Santiago Mitre, la referente en DDHH, reveló: “La película me pareció muy importante, porque el pueblo argentino había sido engañado y nunca se sabía la cantidad de desaparecidos que había, la cantidad de gente que fue secuestrada, los chicos habían sido robados, todas las violaciones de los derechos humanos que hicieron los militares. Eso no se sabía”, y la película permitió exhibir una vez más esa situación.

Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, que a su vez integra la Mesa de Derechos Humanos de Salta, recordó que “El Juicio a las Juntas, con el advenimiento de la democracia, salió publicado en todos los diarios y eso fue muy importante, porque así la gente se pudo enterar de qué es lo que pasaba en Argentina”. Y añadió: “Por esa razón, me parece fundamental , sumamente importante, esta película. Recomiendo que sea debatida por los chicos jóvenes que no saben lo que ocurrió. Dentro de este encuentro de escritores jóvenes, después de que se vea la película, me toca responder las preguntas en un conversatorio”, cerró.