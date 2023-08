El precandidato y diputado nacional, Francisco Monti le respondió al diputado oficialista Rodolfo Tailhade: “No le tengo miedo a él ni a nadie”.

Tailhade protagonizó un tenso cruce con su par de Juntos por el Cambio, Francisco Monti, en el marco del Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema que se desarrolló ayer. Mientras tomaban testimonio a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Monti reprochó la forma en la que se refería al testigo y Tailhade respondió: “¿Qué te pasa? Me durás un minuto vos. Un minuto me durás”.

En diálogo con Catamarca12, Monti contó: “No hago cuestión a título personal de lo que dijo. Estamos viendo un hostigamiento y un nivel de agresión total hacia los testigos. Los agrede, los acusa y los trata como si fuera que estuvieron en la cárcel de Guantánamo. Sabemos cuáles son sus modales. Me parece algo impropio. En lo que refiere a mí, está grabado. Fue una suerte de amenaza. Yo tomé nota de lo que pasó. No le tengo miedo ni a él ni a nadie”.

“Lo que él hizo no es aceptable en ningún ámbito. Estamos claramente a la vista de una parte de la sociedad, y esto demanda un comportamiento de respeto. Había un reproche por la forma en que se administra el uso de la palabra en esa comisión. Ellos se reparten la palabra como se les canta. Él no tenía la palabra y estaba agrediendo al testigo. Eso quisimos hacer notar. No fue nada que pueda ameritar esto”, dijo.

“Él es particularmente agresivo. Las personas que son agresivas en ese ámbito son unos cobardes. Los que se dedican al chismerío nunca son los más valientes. Es agresivo con todos. En particular con los testigos”, lanzó.

“Yo no me voy a agarrar a las piñas. Lo que subyace es una apelación, a querer como conectar su condición de varón a su capacidad de agresión física. No te tengo miedo, no me parece que las personas que suelan hacer ese tipo de amenazas puedan agredir. Lo que está claro es lo impertinente. Le falta el respeto a la institución a la que pertenecemos. Algo impropio de un legislador. Esos comportamientos dañan al conjunto. Ellos habían llamado a ese testigo, fue hasta contraproducente la nota fue el exabrupto de este energúmeno”, resaltó.

Monti aseguró que “muchas personas se solidarizaron. No quiero que esto sea trascendente por una cuestión mía personal. Me parece que no tiene relevancia. Lo relevante la consuetudinaria hostilidad. Que es algo frecuente del líder kirchnerista en materia judicial. Se vanagloria de posición de poder en base a datos de inteligencia que él posee. Habla de condiciones de las personas, como a qué se dedica la esposa de tal o cual persona. Eso es una solapada amenaza”, consideró.