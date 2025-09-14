Argentinos Juniors perdió como visitante 2-0 ante Instituto de Córdoba, en un partido correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.

Los goles del encuentro para el conjunto local los convirtieron Alex Luna de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico por la misma vía, a los 46 del complemento.

Por otro lado, el defensor Francisco Álvarez vio la tarjeta roja a los 43 de la segunda mitad en la visita, y dejó a su equipo con diez jugadores con poco tiempo para el final de la partida.

Con este resultado, el club de La Paternal no pudo meterse entre los ocho primeros de la zona A del campeonato local para disputar los Playoffs, y dejó escapar puntos importantes en la tabla anual para pelear por un puesto en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Diez deberán recibir a Banfield en el recinto Diego Armando Maradona, el domingo 21 de septiembre desde las 19, por la novena jornada del certamen.

Por su parte, el cuadro cordobés quedó en la undécima posición con nueve puntos, mismos que Atlético Tucumán (8°), último clasificado de momento a los octavos de final del torneo Clausura 2025.

A los 41 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima a favor de los cordobeses por una supuesta sujeción de Sebastián Prieto sobre Nicolás Cordero. En tanto, Alex Luna fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. El delantero remató al medio mientras que Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, se arrojó hacia la izquierda.

En una jugada idéntica, que también desató la polémica y el enojo del equipo de La Paternal, el juez principal volvió a sancionar penal para Instituto. Esta vez, quien disparó fue Gastón Lodico con igual resultado para sentenciar el triunfo a los 46 minutos del complemento.



